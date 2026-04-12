U prisustvu kontraadmirala Maksimilijana Klarka, načelnika štaba KFOR-a, i pukovnika Tomasa Radtkea, komandanta nemačkog kontingenta, više od 400 vojnika iz 17 zemalja učesnica misije KFOR učestvovalo je u maršu dugom 16 kilometara u kampu Bondstil, noseći po 16 kilograma, u čast poginulih pripadnika službe povodom 16. godišnjice smrtonosnog sukoba u kojem su učestvovali nemački vojnici u Avganistanu.

Na početku marša pukovnik Tomas Radtke izjavio je da mir ima svoju cenu i da su neki tu cenu već platili.

Događaj je okupio multinacionalno osoblje u znak sećanja, jačajući jedinstvo i zajedničku posvećenost unutar KFOR-a. Ukupno je prikupljeno 5.150 evra za podršku veteranima i deci pogođenoj teškim bolestima.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na KiM i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na KiM (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama bezbednosnih aktera.



