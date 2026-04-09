Srpska lista oglasila se oštrim saopštenjem u kojem najoštrije osuđuje poteze kosovske policije, koja, kako navode, po nalogu ministra u vladi Aljbina Kurtija – Elberta Krasniqija, uklanja srpske zastave sa javnih površina u Gračanici i drugim mestima gde živi srpski narod, i to uoči najvećeg hrišćanskog praznika – Vaskrsa.

U saopštenju se ističe da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava Srba, posebno prava na slobodu izražavanja, ali i prava na očuvanje i javno ispoljavanje nacionalnog identiteta. Kako naglašavaju, ova prava su jasno definisana i zaštićena brojnim međunarodnim dokumentima, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i druge relevantne akte koji garantuju zaštitu identiteta naroda.

Posebno se ukazuje na, kako navode, očiglednu nejednakost u primeni pravila. Dok se srpske zastave uklanjaju, širom Kosova i Metohije, prema njihovim rečima, bez ikakvih prepreka ističu se albanske nacionalne zastave, čak i u institucijama poput skupštinske sale u Prištini. Ovakva praksa, kako tvrde, jasno ukazuje na selektivno sprovođenje zakona i institucionalnu diskriminaciju usmerenu protiv srpskog naroda.

Dalje se ocenjuje da su ovakvi potezi politički motivisani i da dolaze direktno iz režima Aljbina Kurtija. Srpska lista smatra da ministar Krasnići, iako dolazi iz nevećinske zajednice, ne radi na zaštiti prava svih građana, već učestvuje u pritiscima na Srbe, što se, kako tvrde, uklapa u širi politički kontekst i pripreme za moguće vanredne izbore.

U svom obraćanju, Srpska lista zahteva hitnu i jasnu reakciju međunarodne zajednice. Posebno se pozivaju Evropska unija, zemlje Kvinte, OEBS i druge relevantne organizacije da nedvosmisleno osude ovakve poteze i insistiraju na njihovom momentalnom zaustavljanju.

Na kraju, iz Srpske liste poručuju da srpski narod ima neotuđivo pravo da slobodno izražava svoj identitet, uključujući i isticanje nacionalnih simbola, te naglašavaju da niko nema pravo da to pravo uskraćuje. Takođe ističu da će nastaviti političku i demokratsku borbu za zaštitu prava Srba i ponovo apelovati na međunarodne aktere da reaguju na, kako navode, flagrantno kršenje prava.