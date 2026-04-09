UočI največeg srpskog praznika Vaskrsa, Aljbin Kurti je nastavio sa brutalnim provokacijama srpskog naroda i kršenjem njegovih osnovnih prava na Kosovu i Metohiji, naredivši večeras da se iz Gračanice uklone sve srpske trobojke, Petar Petković direktora Kancelarije za KiM oglasio se povodom ovog incidenta.



- I dok Kurtiju ne smetaju zastave takozvane velike Albanije na koju stalno poziva, smeta mu sve srpsko i to je večeras u Gračanici po ko zna koji put demonstrirao slanjem svoje policije iz Prištine sa naredom da se skinu srpske zastave postavljene uoči velikog pravoslavnog praznika.

Na ovaj način Kurti je dokazao da mrzi sve srpsko i da ne želi ni mir ni suživot, već tenzije, provokacije i zatiranje svih srpskih tragova sa Kosova i Metohije.

Podsećam da je ista ta Kurtijeva policija za Božić u Kosovskoj Mitrovici branila Srbima da postave poruku “Mir Božji, Hristos se rodi”, a da sada skidanjem srpskih zastava iz Gračanice novim nasiljem našem narodu želi da “čestita” Vaskrs.

Ovakav novi Kurtijev eskalatorni potez u suprostnosti je ne samo sa prištinslim propisima, već i sa svim međunarodnim aktima koji regulišu slobodno isticanje nacionalnih simbola i jasno pokazuje da Kurti želi otvoreni progon Srba i srpskog naroda sa Kosova i Metohije.

Neophodna je reakcija međunarodne zajednice koja ne sme biti nemi posmatrač gaženja osnovnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i to baš u danu kada se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održava sednica posvećena situaciji na Kosovu i Metohiji - ističe Petković.