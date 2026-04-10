Stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja izjavio je da Priština uz prećutno odobrenje Brisela, nastavlja da sabotira uspostavljanje Zajednice srpskih opština na AP Kosovu koje su predviđene Briselskim sporazumom iz 2013. godine.

- Svetogrdni napad na srpsko kulturno i versko nasleđe se nastavlja, pravoslavna groblja, manastiri i crkve se skrnave i pljačkaju. Od 1999. godine, više od 60 takvih lokacija je stradalo od ruku vandala. Skoro polovina njih je potpuno uništena. U pokušaju da izbrišu srpske predsednike, kosovski albanski pseudo-naučnici falsifikuju istoriju pokrajine, ali ne mogu da izbrišu istorijsku činjenicu da je upravo Kosovo kolevka srpskog nacionalnog identiteta i srpske pravoslavne crkve - naglasio je Nebenzja na sednici Saveta bezbednosti UN o redovnom šestomesečnom izveštaju o radu UNMIK-a.

On je istakao da se situacija na AP Kosovu stalno pogoršava i da "ultranacionalistički režim" premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija ubrzava "čišćenje nealbanskog stanovništva u severnom delu pokrajine".

- Metode ostaju iste kao i pre ekonomskog gušenja, širenja mreže policijskih stanica u severnim opštinama, nasilja koje sprovode kosovske snage bezbednosti i kampanje zastrašivanja civila, kao i krivičnog gonjenja Srba po izmišljenim optužbama sa ciljem oduzimanja njihove imovine - kazao je Nebenzja.

On je istakao da je još jedan "živopisan" primer nacionalizma takozvani zakon o strancima, kao i zakon o vozilima.

- U suštini, Srbi su stavljeni pred težak izbor, ili odustati od ovog takozvanog državljanstva Kosova ili napustiti Kosovo - rekao je Nebenzja.

Prema njegovim rečima, "čisto simbolično" popuštanje Prištine u vezi sa funkcionisanjem srpskih medicinskih i obrazovnih institucija, koje se izrazilo odlaganjem sprovođenja "diskriminatornih takozvanih zakona", nikako nije dostignuće EU, već pokušaj da se prikrije saučesništvo u postepenom preuzimanju struktura koje obezbeđuju opstanak srpskog stanovništva u pokrajini.

Takođe je rekao da se krše osnovna prava srpskih političkih predstavnika.

- Dovoljno je pomenuti spletke Centralne izborne komisije Kosovske narodne partije protiv stranke Srpska lista tokom takozvanih parlamentarnih izbora. Pored upravo opisanog bezakonja, Priština istražuje mogućnosti za raspoređivanje bezbednosnih snaga na severu pokrajine - rekao je Vasilij Nebenzja.

On je podsetio da je u oktobru 2025. godine zabeležena navodna greška vojne kolone KBS, što je predstavljeno kao još jedan pokušaj lokalnih vlasti da deluju bez koordinacije sa komandama kosovskih snaga predvođenih NATO-om.

Istovremeno, povećani su napadi anonimnih kosovskih Albanaca na patrole srpske policije duž administrativne linije sa centralnom Srbijom, pa su medijski izveštaji o navodnim planovima Aljbina Kurtija da povuče NATO snage iz tampon zone izazvali dodatnu zabrinutost međunarodne zajednice.

- Ove snage su ostale jedina legitimna vojna formacija u pokrajini, kako je predviđeno Kumanavskim sporazumom i Rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, uvereni smo da bi zamena međunarodnog prisustva prištinskih vojnih snaga mogla da dovede do ozbiljnog pogoršanja bezbednosne situacije. To ne sme da se dozvoli - kazao je Vasilij Nebenzja.

On je kazao da su zapadne prestonice nastavile da popuštaju Prištini u prisiljavanju srpskih vlasti da reše kosovsko pitanje isključivo pod uslovima Prištine.

- Oni pomažu u jačanju socijalne zaštite pokrajine - kazao je Vasilij Nebenzja, piše RT.