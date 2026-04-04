Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da vlasti u Prištini nastavljaju sa, kako navode, progonom srpskog naroda, što se, prema njihovim rečima, potvrđuje i najnovijim privođenjem A.D. iz mesta Grnčare u Kosovskom Pomoravlju.

Kako se navodi, reč je o penzionisanom policajcu koji je priveden čak 26 godina nakon završetka sukoba, što, prema oceni Kancelarije za KiM, dodatno ukazuje na političku dimenziju ovog slučaja.

U saopštenju se ističe da, u nastojanju da izazovu strah i pritisak među Srbima na ovom području, prištinske vlasti nastavljaju praksu, kako tvrde, arbitrarnog hapšenja, često bez relevantnih dokaza i bez kredibilnih svedoka.

„U želji da isprovociraju i zastraše srpski narod na ovim prostorima, prištinske vlasti nastavljaju sa praksom arbitrarnog hapšenja Srba i po pravilu bez ikakvih relevantnih dokaza i kredibilnih svedoka, što govori o jasnoj političkoj pozadini ovakvih akcija“, navodi se u saopštenju.

Iz Kancelarije poručuju da pokušaji da se ovakva hapšenja predstave kao deo vladavine prava ne stoje, ukazujući na tok sudskih procesa.

„Uzaludni su pokušaji Prištine da hapšenja Srba predstave kao deo tzv. 'vladavine prava', jer sudski procesi jasno pokazuju da je reč o neosnovanim progonima, koji nisu zasnovani ni na pravu ni na pravdi niti utemeljenj na činjenicama“, dodaje se.

Dalje se navodi da ovakve aktivnosti imaju političku pozadinu i da se koriste kao sredstvo pritiska na srpsku zajednicu.

„Politički motivisana hapšenja služe kao mehanizam Aljbina Kurtija za odmazdu prema Srbima s ciljem slanja poruke da na Kosovu i Metohiji za njih nema mira ni sigurnosti“, ističe se u saopštenju.

Kancelarija za KiM naglašava da će ovaj slučaj, kao i druge slične situacije, biti predstavljeni međunarodnoj zajednici.

„Na to ćemo, kao i uvek do sada, jasno ukazati i predstavnicima međunarodne zajednice uz zahtev da pomno isprate i slučaj A.D. ali i sve druge procese koji se vode protiv uhapšenih Srba“, poručuje se.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su A.D. pod sumnjom da je počinio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na teritoriji Kosova i Metohije.

Iz tužilaštva u Prištini navode da se sumnja odnosi na događaje u selu Ivaja i okolnim mestima na području opštine Kačanik.