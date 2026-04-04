Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da su Izrael i SAD četiri puta bombardovali iransku nuklearnu elektranu Bušer.

"Izrael i SAD su bombardovali našu elektranu Bušer četiri puta do sada. Radioaktivne padavine će okončati život u prestonicama zemalja Zalivskog saveta, ali ne i u Teheranu. Sećate li se negodovanja Zapada zbog neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane Zaporožje u Ukrajini", objavio je Arakči.

Organizacija za atomsku energiju Irana je ranije potvrdila tri napada na nuklearnu elektranu Bušer – 17, 24. i 27. marta.

Iran je, takođe, potvrdio američko-izraelske napade na nuklearno postrojenje u Natanzu, 1. i 21. marta, zatim 27. marta na postrojenje za tešku vodu u Kondabu i na postrojenje za proizvodnju koncentrata uranijuma u Ardakanu.