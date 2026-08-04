Udruženja izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj" iz Beograda i Udruženje Srpska Krajina 1990 predstavili su danas u Skupštini Srbije Deklaraciju o stradanju spskog naroda u Hrvatskoj i očekuju da će ona biti usvojena u parlamentu.

Očekuju i usvajanje dopune Zakona o pravima boraca koji se tiču boraca sa područja Republike Srpske Krajine.

Predsednik Udruženja Srpska Krajina 1990 Ratko Ličina naveo je da u prve dve tačke deklaraciji piše da je srpski narod sa područja današnje Hrvatske u oba velika rata bio na pobedničkoj strani i donosio slobodu na teritoriji današnje Hrvatske, da je u Drugom svetskom ratu u logorima smrti Jadovno, Gospić, Pag, Jasenovac, Stara Gradiška i mnogim drugim, kao i u bezbrojni jamama u NDH izvršeno genocidno zatiranje preko milion Srba.

U trećoj od šest tačaka deklaracije se navodi da je u posleratnom periodu od 1945. do 1990. godine, kolonizacijom i raseljavanjem drastično promenjena nacionalna struktura na područjima koja su vekovima naseljavali Srbi, dok u četvrtoj tački piše da je u ratu od 1991. do 1995. godine, kao i u posleratnom periodu, prema do sad prikupljenim podacima poginulo 11.186 civila i vojnika.

Navodi da u petoj tački piše da je u istom periodu sa ovih područja prognano i raseljeno preko 680.000 pripadnika srpskog naroda - 251. 000 prognano, u izveštaju 25777 generalnog sekretara UN Butros Galija od 15. maja 1993. godine, iz urbanih delova Hrvatske u Srbiju, Republiku Srpsku, Srpsku krajinu, bez podataka za treće zemlje, zatim 50. 000 prognanih u treće zemlje iz urbanih delova Hrvatske do 1993. godine, zatim 30. 000 prognanih u zločinačkoj operaciji, u zločinačkoj akciji Bljesak, potom 250.000 prognanih u zločinačkoj akciji Oluja i 100.000 raseljenih sa područja istočne Slavonije nakon takozvane mirne reintegracije.

U šestoj tački se upozorava da se ovakva praksa pritisaka i raseljavanja nastavlja i dalje, kako se navodi "jer vidimo da je ustaštvo u Republici Hrvatskoj i dalje prisutno".

"To jasno pokazuje proustaški koncert Marka Perkovića Tompsona sa preko pola miliona prisutnih, dok istovremeno takozvani evropski izvestilac za Srbiju, Tonino Picula, inače učesnik zločinačke akcije Oluja, podržava podrivanje državnog suvereniteta Republike Srbije", rekao je Ličina.

On je dodao da udruženja traže od državnih organa u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, kao zemalja u kojima su našli zaštitu i novi život, da o ovim činjenicama upoznaju međunarodnu zajednicu, kao i da se spreči dalje "istrebljenje" Srba sa ovih područja.

Predsednik Udruženja izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj" iz Beograda Nenad Abramović rekao je da se iz Narodne skupštine šalje poruka srpskog jedinstva.

"Pre svega, da se zahvalim našem predsedniku Aleksandru Vučiću, koji ovih dana posećuje Republiku Srpsku, a koji je juče posetio Petrovačku cestu i mesto našeg stradanja, i što brine o svima nama", rekao je Abramović i zahvalio vladama Srbije i RS što su kulturu sećanja podigli na viši nivo.

Govoreći o operaciji "Oluja", kaže da je ona bila etničko čišćenje, potpomognuto NATO paktom uz podršku zemalja Evropske unije.

"Drago mi je što je danas ovde potekla i deklaracija koja će označiti stradanje srpskog naroda u Hrvatskoj, u Oluji, u Bljesku, u Jasenovcu, i nadam se da će i taj zločin doći u srpski parlament i da ćemo usvojiti tu deklaraciju, ali usvojiće je srpske patriotske snage, neće da je usvoje oni koji pokušavaju da dobiju jeftine političke poene njenim usvajanjem", rekao je on.

U Skupštini Srbije prethodno je održana tribina povodom obeležavanja 31. godišnjice progona srpskog naroda u akciji "Oluja" pod nazivom "Ne zaboravljamo pogrom", u organizaciji ova dva udruženja.