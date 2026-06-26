Tuga! Državljanin Indije M. H. K. star svega 27 godina preminuo je na kupanju na Adi Ciganliji u Beogradu naočigled kupača! Iako se prvo sumnjalo da se udavio, nesrećnom mladiću je pozlilo dok je bio u vodi.

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u sredu uveče na Adi Ciganliji, kada je državljanin Indije star 27 godina preminuo nakon što mu je iznenada pozlilo dok se kupao u Savskom jezeru. Prema prvim informacijama, nesrećni mladić boravio je u vodi kada je osetio zdravstvene tegobe, zbog kojih više nije mogao samostalno da izađe čak na obalu.

Drama se odigrala oko 19 časova pred brojnim posetiocima popularnog beogradskog kupališta. Prisutni građani primetili su da se mladić nalazi u problemu, nakon čega je izvučen iz vode. Međutim, njegovo stanje se ubrzo naglo pogoršalo i izgubio je svest.

- Na lice mesta hitno je upućena ekipa Hitne pomoći, koja je po dolasku započela reanimaciju. Lekari su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da ga spasu, ali uprkos višeminutnim pokušajima oživljavanja, mladić nije davao znakove života. Smrt je, nažalost, konstatovana na licu mesta - navodi izvor blizak istrazi.

Prema nezvaničnim saznanjima, preminuli je identifikovan kao M. H. K., državljanin Indije koji je imao prijavljen boravak u Srbiji.

Nakon tragedije, na Adi Ciganliji obavljen je policijski uviđaj kako bi bile utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti. Istražitelji će proveriti da li je mladiću prethodno pozlilo usled zdravstvenih problema ili postoje drugi faktori koji su doveli do kobnog ishoda.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje prati dalji tok istrage. Tačan uzrok smrti biće poznat tek nakon obdukcije i rezultata dodatnih analiza, koje bi trebalo da rasvetle šta se tačno dogodilo u trenucima koji su prethodili tragediji na jednom od najposećenijih beogradskih kupališta.

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