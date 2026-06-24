Jedan muškarac (27) preminuo je večeras oko 19 časova na Adi Ciganliji.

Prema nezvaničnim informacijama, spasioci su izukli čoveka iz vode i započeli odmah reanimaciju. Na lice mesta došla je i ekipa Hitne pomoći koja je čak sat i po vremena reanimacijom pokušavala da spase nesrećnog muškarca, ali u tome nisu uspeli pa je na kraju konstatovana smrt.

Tokom cele intervencije spasioci su bili podrška Hitnoj pomoći i učestvovali su u reanimaciji do samog kraja.

Prema drugoj verziji događaja, mladiću je, dok je bio u vodi, iznenada pozlilo. On je uspeo samostalno da izađe na obalu, ali se ubrzo nakon toga srušio na plaži.

Tačan uzrok utapanja biće poznat tek nakon obdukcije i detaljne istrage.

Policija i nadležne službe su obavile uviđaj na mestu nesreće.

Alo/Telegraf

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