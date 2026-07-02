Izmene donose novu boju, takozvanu burgundi, prilagođen je i grb, usklađen sa državnim simbolima, a svaka od 32 stranice pasoša imaće drugačiji dizajn.

Izmene Pravilnika o obrascima pasoša, koje su usvojene 27. aprila i potom objavljene u Službenom glasniku, odnose se na diplomatske, službene i pasoše građana, ali važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu.

Osim promene dizajna, unapređeni su i bezbednosni elementi dokumenta.

Dizajn grba na prednjim koricama je prilagođen tako da odgovara zvaničnom Malom grbu Srbije, a ispisi "Pasoš" i "Republika Srbija" na koricama su na srpskom i engleskom jeziku, dok će ispisi na francuskom jeziku biti unutra na polikarbonatnom listu.

Novi pasoši sadrže i dodatne sigurnosne mere - "skriverteks", sigurnosni materijal od koga se izrađuju korice biće opremljen UV zaštitom.

Stranice pasoša izrađivaće se od hartije zaštićene multitonskim vodenim znakom sa motivom Belog Anđela i elektrotajpom.

Među merama zaštite pasoša je i sigurnosna nit koja sadrži stilizovani krst sa četiri ocila i tekst "Republika Srbija" ispisan u tri boje, ćirilicom i latinicom.

Svaka strana novog pasoša sadržaće poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima, a u Službenom glasniku naveden je detaljni spisak svih štampanih mera zaštite.

Izdavanje novog pasoša košta 4.500 dinara, prenosi Tanjug.

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