To se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danom od 7.00 do 19.00 časova i subotom od 8.00 do 15.00.

Akcije su planirane i na terenu.

U ponedeljak, 29. juna, biće organizovana za zaposlene u Banci „Poštanska štedionicaˮ od 10.00 do 15.00 časova, dok se dan kasnije pridružuju Fudbalski klub „Petkaˮ iz Lazarevca od 9.00 do 14.00 i „Citrus sistemˮ iz Novog Beograda od 10.00 do 14.00 časova.

U sredu, 1. jula, akcije su predviđene za zaposlene u „Kolubari Metalˮ u Lazarevcu i „Telekomu Srbijaˮ od 9.00 do 15.00, a u četvrtak, 2. jula, u Kulturnom centru Lazarevca od 10.00 do 16.00, Crvenom krstu Obrenovca od 9.00 do 14.00 i u „Evropskoj kućiˮ na Starom gradu od 11.00 do 16.00 sati.

U petak, 3. jula, akcija je ponovo planirana u Lazarevcu, na „Polju Dˮ u Medoševcu od 9.00 do 14.00 časova.

Za subotu, 4. jul, zakazane su dve akcije u transfuziološkim autobusima, koji će se nalaziti ispred Šoping centra „Stadionˮ od 13.00 do 16.00 i Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu od 9.00 do 12.00 časova.