U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, a posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severni vetar, a očekivane temperature su od 16 do 38 stepeni.

U Beogradu će, prema najavi RHMZ , biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni.

Toplo vreme sa temperaturama do 39 stepeni zadržaće se do srede kada se očekuje promena vremena u celoj zemlji sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature.