Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije objasnio je koji su to najčešći rizici, pravila bezbednog ponašanja i šta da radimo ako primetimo da se neko davi u vodi.

Za nedelju dana utopilo se 55 osoba

"U čitavoj Evropi je jako veliki broj utapanja. Prednjači Španija po broju žrtava, ali Francuska prednjači po tome što su utapanja sada stala na 55, i to samo za period od 18. juna, znači za nedelju dana", rekao je Kerkez.

On ističe da je u Srbiji prosečan godišnji broj utapanja oko 40, ali da svaki život predstavlja veliki gubitak.

Najveće opasnosti na vodi

Kerkez navodi da je najveći broj nesreća povezan sa kupanjem na neuređenim mestima.

"I 65 odsto utopljenika u Francuskoj otpada na one koji su se utopili na takozvanim divljim kupalištima. To su mesta gde nije uslovljeno za kupanje, gde nema spasilačke službe ni dežurstva", upozorio je.

Pored toga, česte su greške poput precenjivanja sopstvenih sposobnosti, kupanja pod uticajem alkohola i ulaska u vodu bez postepenog prilagođavanja.

"Velika većina nas pliva samo tokom godišnjeg odmora. Prvog dana želimo odmah da pokažemo da možemo. Zaboravljamo da nismo u kondiciji. Dođe do umora, uhvati grč... To je već veliki alarm za opasnost", objasnio je Kerkez.

Šta raditi ako se neko davi

Kerkez savetuje da se u kritičnim situacijama pre svega sačuva prisebnost.

"Ako vas uhvati grč ili dođe do umora, pokušajte da budete trezveni i da ne paničite. Gledajte gde vam je najbliža obala. Plivajte malo, pa odmorite, pa opet plivajte. Koristite stil koji vam najmanje oduzima snage", rekao je.

Posebno je važno da se ne ulazi u vodu na mestima gde nema spasilaca i da se uvek vodi računa o uslovima.

"Kupajte se samo na predviđenim mestima. To su mesta koja su uređena i gde postoji spasilačka služba", zaključio je Dragan Kerkez.

Oglasio se i MUP zbog kupanja i utapanja

I Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, odnosno ronioci Žandarmerije apelovali su na građane uoči toplih dana koji su pred nama, a sezona kupanja je uveliko u toku, da se ponašaju odgovorno na kupalištima.

Posebno su savetovali roditelje da nikako ne skreću pogled s dece.

"Deca prilikom utapanja najčešće ne dozivaju pomoć, zbog čega je vaša neprekidna pažnja njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni. Čuvajmo jedni druge", apeluju iz MUP-a.

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