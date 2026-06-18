Prava drama odigrala se danas tokom planinarenja na Durmitoru, kada se povredio državljanin Belgije (38) a sa neprostupačnog terena izvlačili su ga pripadnici Gorske službe spašavanja uz pomoć Helikopterske jedinice Vojske Crne Gore.



- Tokom planinarenja u rejonu iznad Zelenog vira, državljanin Belgije C.T.O. zadobio je povredu noge. Po prijemu poziva za pomoć, ekipe su izašle na teren, pružile povređenom planinaru prvu pomoć i izvršile njegovu evakuaciju - potvrđeno je za RINU u GSS CG.

Povređeni je predat ekipi Hitne medicinske pomoći Žabljak radi daljeg zbrinjavanja i medicinskog tretmana.

Poziv za pomoć upućen je putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a.

Gorska služba spasavanja Crne Gore još jednom apeluje na sve posetioce planina da prilikom boravka u prirodi poštuju bezbednosne preporuke i svoje aktivnosti prilagode vremenskim uslovima i fizičkim sposobnostima.

(Rina)