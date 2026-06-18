U toku noći biće pretežno vedro, a uz lokalni razvoј oblačnosti kratkotraјna kiša ili pljusak očekuјu se tek ponegde u planinskim predelima, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), a u kojoj piše i kakvo vreme nas očekuje narednih dana.

Sutra će, piše dalje RHMZ, biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Posle podne uz lokalni razvoј oblačnosti kratkotraјna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuјu se tek ponegde u planinskim predelima јužne i istočne Srbiјe.

Naјniža temperatura od 11 do 19 stepeni, a naјviša dnevna od 30 do 33 stepena.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz naјvišu dnevnu temperaturu do 35 stepena, u nedelju ponegde i malo topliјe.

Uz dnevni razvoј oblačnosti kratkotraјna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuјu se uglavnom u planinskim kraјevima јugozapadne, јužne i istočne Srbiјe, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima, piše na kraju RHMZ prognoze.