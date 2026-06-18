Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je danas da je zabeležena pojava obmanjujućih poruka koje se predstavljaju kao obaveštenja državnih institucija, uključujući i RFZO, i upozorio građane da ukoliko takvu poruku primete ne otvaraju priloženi link.

U navedenim porukama građani se pozivaju da kliknu na dostavljene internet linkove, odgovore na poruku ili unesu svoje lične podatke radi navodne obnove dokumenata ili ostvarivanja prava, saopštio je RFZO.

Reč je, kako navode, o spam, odnosno "fišing" porukama čiji je cilj obmana građana i moguća zloupotreba njihovih ličnih i finansijskih podataka.

"Ukoliko primite ovakvu ili sličnu poruku: ne otvarajte dostavljeni link, ne odgovarajte na poruku, ne unosite lične ili bankarske podatke i odmahobrišite poruku", apeluju iz RFZO.

Nadležne institucije, kako je napomenuto, ne traže od građana dostavljanje ličnih podataka putem sumnjivih SMS poruka niti putem nezvaničnih internet stranica.

"Pozivamo sve građane da budu oprezni i da informacije proveravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije nadležnih institucija. Najsigurniji način postupanja u ovakvim slučajevima jeste da poruku ignorišete i odmah je obrišete", navedeno je u saopštenju.