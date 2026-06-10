Jedno je privatno, drugo obavezno. Između ta dva, odvija se sve. Ali u poslednje vreme, sve više ljudi ima još jedno mesto. Nešto između. Nešto što nije ni obaveza, ni rutina — a opet postaje deo svakodnevice.

Psiholozi to zovu „treće mesto“. Mesto gde dolaziš da budeš svoj, bez uloga, bez pritiska.

Nekada su to bile kafane iz kraja, mesta gde se znalo ko gde sedi, gde se dolazilo bez najave i ostajalo duže nego što je planirano. Danas, u ubrzanom ritmu, takvih mesta je sve manje, ali potreba za njima nije nestala. Naprotiv.

Ljudi sve češće traže prostor gde mogu da naprave pauzu od svega. Da sednu bez gledanja na sat. Da razgovor traje koliko traje, bez osećaja da negde kasne. I zanimljivo je - nije presudno ni šta se jede, ni koliko košta. Presudno je kako se osećaš dok si tu.

To su mesta gde konobar ne mora da pita sve ispočetka. Gde ne postoji „požurivanje“. Gde buka nije haos, nego znak da je mesto živo. Upravo tu nastaje to „treće mesto“.

U Beogradu, sve više ljudi ga pronalazi tamo gde možda na prvi pogled ne bi tražili: u restoranima koji su uspeli da zadrže duh okupljanja, a ne samo posluživanja.

Jedan od primera koji se često pominje u tom kontekstu je restoran Kolo. Iako je poznat po domaćoj kuhinji, oni koji dolaze redovno reći će da to nije razlog zbog kog se vraćaju.

Dolaze jer znaju da će tu moći da sede duže nego što su planirali. Jer će neko prepoznati da su već dolazili. Jer atmosfera ne deluje kao „usluga“, nego kao nastavak dana koji im prija.

U Kolu se često dešava ono što definiše svako „treće mesto“ i planovi se menjaju u hodu. „Svratićemo na kratko“ pretvori se u višesatno sedenje. Ručak preraste u druženje. Jedan sto postane mesto gde se ljudi redovno vraćaju, kao da je njihov.

I možda je baš to ono što danas najviše nedostaje. Ne još jedan restoran. Ne još jedno mesto sa dobrom hranom. Nego prostor gde ne moraš nigde dalje.

Gde, makar na par sati, nisi ni kod kuće, ni na poslu, nego tačno tamo gde želiš da budeš.