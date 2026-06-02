Redovi se već danima ne smanjuju.

Hiljade vernika i danas je ispred Hrama Svetog Save, gde mirno čekaju da se poklone pred velikom pravoslavnom svetinjom.

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, red se proteže od Hrama dalje od Ulice knjeginje Zorke.

"Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.

Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, Pojas Presvete Bogorodice ostao je u Beogradu do 1. juna, iako je već 29. maja trebalo da bude vraćen na Svetu Goru, u manastir Vatoped. Međutim, naknadno je ponovo produžen boravak, pa će tako Pojas ostati u Hramu Svetog Save do 5. juna, saopšteno je iz SPC.

Časni Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.

Stotine hiljada ljudi do sada su se poklonile toj relikviji, a redovi se ne smanjuju.

Srpska pravoslavna crkva saopštila je da će Hram biti otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.