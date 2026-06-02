Usred dragačevske šume iznad sela Kotraža, duže od pola veka oni se okupljaju na praznik Svete Trojice trećeg dana, celivaju posebno mesto i nadaju se da će Bog uslišiti njihove molitve i uputiti ih na pravog partnera.

- Do mene su stigle priče da su se momci oženili i dobili decu samo nekoliko meseci nakon što su došli ovde na ovaj veliki praznik. Ja sam rešio da pokušam, jer ništa me to nije koštalo, mada sam i sam bio skeptičan. Došao sam i zaista posle nekoliko meseci upoznao sam devojku sa kojom sam odmah znao da je to ono pravo. Dobili smo i decu. Neki momci ne veruju i neće da dođu, ali i dalje su neženje - kaže za RINU jedan od meštana.

Na mestu gde se danas nalaze ploča i krst nekada davno nalazila se velika svetinja, a meštani ovog kraja nameravuju tu da ponovo sagrade crkvu. A legenda kaže da da se upravo tu davno navodno pričestio car Dušan kad je krenuo u jedan od svojih pohoda.

Na ovo navodno, kao meštani veruju "čudesno" mesto, prema izjavama sve više dolaze devojke u nadi de će se i njima uslišiti molitva.

- Kad na svete Trojice neoženjeni momci dođu na sred ovog bukovika i zamisle želju vezanu za ženidbu i porodicu, to im se ispunjava 100 posto. Imali smo u selu nekoliko takvih primera. Momci su dolazili, pomolili se Bogu, a nedugo zatim bi se u crkvi venčali i dobili sinove. Ono što je primetno jeste da se poslednjih godina za ovaj veliki praznik ovde pojavljuje sve više devojaka, u nadi da će se i njima uslišti molitva i da će pronaći muža - kaže Dušan Janković iz ovog sela.

