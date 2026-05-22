Nemačka raspravlja o hitno potrebnim ekonomskim i socijalnim reformama. Političari, udruženja i sindikati već su izneli niz predloga koji se tiču radnog vremena, plata, poreza.

Najnoviji predlog sada dolazi od poznatog nemačkog ekonomskog instituta. Oni predlažu da se skrati plaćanje Kurzarbeitergeld, odnosno skraćenog radnog vremena.

Institut sa sedištem u Minhenu preporučuje smanjenje trajanja naknada za skraćeno radno vreme, ili Kurzarbeitergeld. Ovo bi moglo pomoći u ublažavanju trenutnog nedostatka radne snage, javljaju nemački mediji.

Nedostatak radne snage

Trenutno, naknade za skraćeno radno vreme – Kurzarbeitergeld – "čine potragu za novim poslom manje privlačnom", tvrde stručnjaci.

"Trenutno se suočavamo sa nedostatkom radne snage u mnogim industrijama, dok istovremeno vidimo visoku nezaposlenost u drugim sektorima", dalje je objasnio ekonomista.

"U ovoj situaciji, imalo bi smisla smanjiti naknade za skraćeno radno vreme za sektore koji se smanjuju kako bi radna snaga postala dostupna drugim sektorima na srednji rok", dodaje se.

Trenutno se naknade za skraćeno radno vreme isplaćuju najviše 24 meseca, pišu nemački mediji. Do 2019. godine, maksimalno trajanje isplate bilo je dvanaest meseci.

"U svom sadašnjem obliku, naknade za skraćeno radno vreme ometaju fleksibilnost tržišta rada i deluju kao privremena subvencija za plate za kompanije", primetio je stručnjak.

Šta predlažu stručnjaci?

Institut je predložio posebno podsticanje prekvalifikacije i daljeg obrazovanja kako bi se olakšao prelazak radnika iz starijih u nove industrije. Na primer, veće beneficije bi mogle biti isplaćene pojedincima koji rade sa skraćenim radnim vremenom ili nezaposlenima koji istovremeno učestvuju u programu prekvalifikacije ili menjaju posao.

Penzije, zajedničko oporezivanje i još mnogo toga: Institut poziva na dalje delovanje

Autori studije su takođe preporučili dodatne mere za povećanje ponude radne snage – posebno među starijim osobama, ženama i imigrantima.

Konkretno, trebalo bi ukinuti mogućnost penzionisanja bez odbitaka za one sa izuzetno dugim periodima osiguranja, a povećati kazne za prevremeno penzionisanje. Štaviše, trebalo bi ukinuti mogućnost zajedničkog oporezivanja za bračne parove. Trebalo bi eliminisati birokratske prepreke vezane za radne dozvole i priznavanje kvalifikacija za imigrante.