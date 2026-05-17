Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će tokom večeri u većem delu Srbije biti oblačno, vetrovito i hladno, uz povremenu kišu u pojedinim krajevima.

Prema prognozi RHMZ-a, u Bačkoj, Sremu i zapadnim delovima zemlje očekuje se suvo vreme uz postepeno smanjenje oblačnosti.

Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar, koji će dodatno pojačavati osećaj hladnoće.

Meteorolozi najavljuju da će tokom noći padavine postepeno prestati u svim krajevima Srbije, nakon čega se očekuje mirnije vreme.