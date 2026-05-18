Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je novu vremensku prognozu za Srbiju, a prema najavama meteorologa, građane narednih dana očekuje toplije vreme uz smenu sunca, oblaka i povremenih padavina.

Danas će u Srbiji biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 22 stepena.

Meteorolozi navode da će vreme biti prijatnije u odnosu na prethodne dane, uz više sunčanih perioda tokom dana.

Kakvo vreme nas očekuje narednih dana

U utorak će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i još toplije vreme. U većem delu zemlje zadržaće se suvo vreme, dok se na jugu Srbije ponegde očekuje kiša ili kratkotrajni pljuskovi.

Od srede sledi promenljivije vreme sa prolaznom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema prognozi RHMZ-a, pojačan severni vetar očekuje se u petak i subotu, posebno u istočnim, centralnim i južnim krajevima Srbije.

Dnevne temperature u narednom periodu uglavnom će se kretati između 20 i 24 stepena, dok bi na istoku zemlje lokalno mogle da dostignu i 26 stepeni.