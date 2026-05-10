Najjači potres evidentiran je u okolini Kraljevo u 17.46 časova po lokalnom vremenu. Zemljotres je bio magnitude 2,1 stepen po Rihterovoj skali, na dubini od pet kilometara.

Prethodno je u okolini Golubac registrovan zemljotres magnitude 1,6 stepeni. Potres se dogodio u 16.11 časova, takođe na dubini od pet kilometara.

Još jedan slabiji zemljotres zabeležen je kod Bor u 14.16 časova po lokalnom vremenu. Magnituda tog potresa iznosila je 1,8 stepeni, a registrovan je na dubini od devet kilometara.

Potresi ove jačine uglavnom ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali ih stanovnici područja u blizini epicentra ponekad mogu osetiti.

Podaci o zemljotresima objavljeni su na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda Srbije.

Serija zemljotresa i šta nosi budućnost

Tokom jučerašnjeg dana je u više gradova Srbije zabeležen niz zemljotresa. Na ovu temu za Alo! je na leto 2024. godine govorio meteorolog Ivan Ristić.

- Zadnjih dana svedoci smo zemljotresa, prvo su bili zemljotresi u Grčkoj, onda vulkana Stromboli, Etna, dakle, veoma blizu nas u Južnoj Italiji i evo, taj zemljotres u Mladenovcu . Inače, Mladenovac je sa jedne strane Kosmaja, a s druge strane je Lazarevac - podseća Ristić.

- U Lazarevcu se inače desio taj najjači zemljotres koji je ikad zabeležen u Srbiji, od 6 i nešto Rihtera, kada je Tašmajdan pukao na pola. Dakle, dosta geotermalne energije dolazi do same površine zemlje i osim što izaziva ove vulkane i zemljotrese, dovodi i do promene klime - kaže meteorolog.

On navodi kako od 1980-ih godina imamo porast temperature na planeti Zemlji.

- Takođe imamo i 4 puta više zemljotresa na planeti Zemlji. Magnetno polje se takođe promenilo, oslabilo. Imamo polarne noći čak ovde, znači iznad Srbije. To je znak da je magnetno polje dosta slabo i da je temperatura takođe unutar same planete Zemlje porasla za skoro 200 stepeni. Dakle, velike su promene, nije samo čovek kriv za klimatske promene - objašnjava Ristić.

