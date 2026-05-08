Njihova posvećenost ogleda se u stalnim naporima da na temeljima solidarnosti i empatije pokažu visok nivo društvene i ekološke odgovornosti. Tako su ovoga puta, u saradnji sa humanitarnom organizacijom Srpske pravoslavne crkve — Verskim dobrotvornim starateljstvom u Beogradu, koje deluje po blagoslovu Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija, učestvovali u podeli obroka korisnicima Crkvene kuhinje, dok je kompanija obezbedila vodu „Jazak“ i poslastice kao mali znak pažnje i podrške. Takođe, članovi Kluba volontera NIS-a pomogli su i u pakovanju osvećenih traka sa Časnog Pojasa Presvete Bogorodice koje će se deliti vernicima na Spasovdan.

Ova aktivnost deo je šire saradnje kompanije NIS sa Verskim dobrotvornim starateljstvom, usmerene na unapređenje kvaliteta života sugrađana. U okviru dosadašnje saradnje, kompanija je za potrebe distribucije hrane Crkvene kuhinje donirala dostavno vozilo, gorivo, kao i namirnice za pripremu obroka. Dodatno, posebnim projektom, podržano je i 120 višečlanih porodica i samohranih roditelja, kojima su obezbeđeni vaučeri za nabavku odeće i obuće za zimski period.

Humanitarni angažman Kluba volontera NIS-a predstavlja snažan oslonac zajednici, promovišući plemenitost i korporativnu odgovornost. Sprovođenjem različitih inicijativa, volonteri pružaju direktnu podršku tamo gde je najpotrebnija, čime aktivno doprinose ciljevima održivog razvoja. Klub volontera NIS-a je jedan od najvećih korporativnih volonterskih klubova u Srbiji i broji više od 1.800 članova, koji su do sada realizovali 93 volonterske akcije i donirali preko 9.000 volonterskih sati za dobrobit zajednice.