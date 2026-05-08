Od ovog datuma više nema "sređivanja“ tehničkog: Novi sistem beleži svaki detalj, registracija bez ove stvari neće biti moguća

Novi digitalni sistem tehničkih pregleda u Srbiji počinje testiranje. Vozači će morati da imaju validan digitalni zapis za registraciju vozila

 
Autor:  Milica Krstić
08.05.2026.12:42
Od 15. juna do 15. decembra počinje testiranje centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda (CISTEP).

Registracija vozila ubuduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i neće biti moguće manipulisati izveštajima, rekao je Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije.

U Srbiji počinje testiranje novog centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda, koji bi trebalo da uvede red i spreči zloupotrebe.

To znači - nema više naknadnih ispravki, nema "dogovora", a svaki podatak sa pregleda biće direktno očitan iz mernih uređaja.

Registracija vozila ubuduće će biti moguća isključivo uz validan digitalni zapis sa tehničkog pregleda.

Probni period trajaće šest meseci, a ukoliko sistem ispuni očekivanja, puna primena planirana je od 1. januara 2027. godine.

Andrija Vujičić iz Udruženja tehničkih pregleda Srbije rekao je za RTS da se tehnički pregled ni u čemu neće razlikovati za vlasnike vozila, odnosno da korisnici praktično neće primetiti nikakvu razliku.

Naveo je da tokom test faze, taj sistem neće biti obavezan, već će služiti za proveru funkcionalnosti i otklanjanje eventualnih nedostataka.

Direktno očitavanje podataka

Novi sistem, kako je rekao, omogućiće da se podaci sa uređaja za merenje sile kočenja, izduvnih gasova i drugih parametara automatski šalju u centralni informacioni sistem, koji ih obrađuje.

- To znači da više neće biti moguće naknadno menjati rezultate ili manipulisati izveštajima. Rezultate će primati mašina koja je potpuno objektivna i koja će određivati da li je nešto u skladu sa propisima - naglasio je Vujičić.

Ukoliko se tokom pregleda utvrdi neispravnost, vozači će imati rok od sedam dana da kvar otklone bez ponovnog plaćanja.

- Vi se posle sedam dana vraćate na tehnički pregled i pregleda se samo ta neispravnost koja je prvi put konstatovana i ne plaćate ponovo ništa - rekao je Vujičić.

Prema njegovim rečima, sistem će biti povezan i sa drugim državnim bazama - od registra obaveznog osiguranja do eUprave, APR-a i baze licenci kontrolora.

Kako je objasnio, na taj način će se automatski proveravati da li tehnički pregled obavlja ovlašćeno lice, kao i da li su ispunjeni svi zakonski uslovi.

Nema novih pravila niti većih cena

Vujičić ističe da se sam postupak tehničkog pregleda ne menja.

"Pravilnik o tehničkom pregledu apsolutno ni u čemu nije promenjen. Sve je isto kao što je bilo do sada, samo što će postojati jedan digitalni zapis koji će svima olakšati rad", rekao je on.

Dodaje i da se cena tehničkog pregleda neće menjati, jer je zakonom već propisano da troškovi održavanja sistema ulaze u postojeću cenu usluge.

Grip slabi u Srbiji, ali jedna grupa dece i dalje najviše oboleva: Batut objavio najnovije podatke
Shutterstock | Shutterstock

Grip slabi u Srbiji, ali jedna grupa dece i dalje najviše oboleva: Batut objavio najnovije podatke

14:01 | 0
Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao nasred puta! Bizarna scena na magistrali kod Priboja - prolaznici odmah reagovali
RINA/ilustracija

Mrtvački sanduk sa pokojnikom ispao nasred puta! Bizarna scena na magistrali kod Priboja - prolaznici odmah reagovali

13:27 | 0
Cene goriva za region i Grčku 2026: Evo gde je benzin najjeftiniji, a gde vas čeka paprena cena
Ilustracija

Cene goriva za region i Grčku 2026: Evo gde je benzin najjeftiniji, a gde vas čeka paprena cena

13:14 | 0
Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

11:50 | 0
Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže
Shutterstock / Andrej Privizer

Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

10:21 | 0
Drama na Đurđevdan! Zatečen strašan prizor u "mercedesu", poznati zmijolovac učinio nešto što bi mnogima sledilo krv u žilama! (VIDEO)
Foto: Printscreen/Instagram/udruzenje_poskok

Drama na Đurđevdan! Zatečen strašan prizor u "mercedesu", poznati zmijolovac učinio nešto što bi mnogima sledilo krv u žilama! (VIDEO)

10:03 | 0
Kiša će liti kao iz kabla: Meteorolozi saglasni - pljuskovi i pad temperature u Srbiju stižu od ovog datuma
Shutterstock/Alo! ilustracija

Kiša će liti kao iz kabla: Meteorolozi saglasni - pljuskovi i pad temperature u Srbiju stižu od ovog datuma

08:48 | 0
Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

07:16 | 0
Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

07:13 | 0
Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd
FOTO:RINA | Rina

Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd

06:00 | 0

