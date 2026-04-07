Svedočenje o napadu kasetnim bombama u blizini manastira Visoki Dečani ukazuje na to da, uprkos eksplozijama i velikoj opasnosti, nije bilo povređenih niti oštećenja.

Prema svedočenju jednog monaha, više kasetnih bombi palo je u okolini, a nakon detonacija na terenu su ostale desetine manjih projektila i gelera. Iako su eksplozije bile snažne i na maloj udaljenosti od manastira, nije zabeležena šteta na objektu, niti su polomljena stakla.

Na terenu su kasnije pronađene i neeksplodirane bombe, kojih je bilo više desetina. Neke od njih su slučajno otkrivene tokom obrade zemlje, kada su ih mehanizacijom iskopali poljoprivrednici.

- Od tih bombi, koliko se ja sećam, dve su pale sa desetinama tih manjih. Kada su eksplodirale, ja se ne sećam da je ijedno staklo u Dečanima puklo, iako je to bilo u neposrednoj blizini manastira. Čitave hrpe su skupljane tih gelera, tih odlomaka tih bombi, a manastiru ništa. Zaista, kasnije je pronađeno tridesetak neaktiviranih bombi. Jedna je iskopana motokultivatorom, jedna traktorom, pa je tom monahu koji je presekao neaktiviranu bombu, koje su vrlo osetljive, presekao traktorom, jedan italijanski Kfor odred doneo da im popuni kombinaciju za loto. Koliko su sreće imali, samo mogu da se prekrstim i zahvalim Bogu što povređenih nije bilo - seća se monah.