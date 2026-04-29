Elektroprivreda Srbije raspisala je dva nova tendera u okviru priprema za izgradnju reverzibilne hidroelektrane RHE Bistrica, koji se odnose na rekonstrukciju mostova i izmeštanje vodovodne infrastrukture na području Priboja i Nove Varoši.

Prvi tender, koji raspisuje ogranak Drinsko-limske hidroelektrane, odnosi se na rekonstrukciju tri mosta na državnom putu IIA reda broj 191, na deonici Bistrica – Pribojska Banja. U pitanju su mostovi preko Brezovačkog potoka, Duboke doline i Dubokog potoka, na kilometrima 2+650, 3+316 i 3+560. Procenjena vrednost radova iznosi oko 470 miliona dinara, odnosno oko četiri miliona evra, a rok za podnošenje ponuda je 14. maj.

Planirani radovi obuhvataju rekonstrukciju mostovskih konstrukcija, prilagođavanje saobraćajnica, uređenje odvodnjavanja, izgradnju potpornih zidova, kao i postavljanje signalizacije i opreme. Nakon izgradnje devijacije državnog puta u dužini od oko 2,5 kilometra, ova deonica će postati interna saobraćajnica u okviru sistema RHE Bistrica.

Radovi na ovom projektu podrazumevaju i izmeštanje dela postojeće infrastrukture, uključujući vodovod koji snabdeva Priboj i Pribojsku Banju, kao i pojedine dalekovode.

Drugi tender odnosi se na verifikaciju i analizu projektne dokumentacije za izmeštanje trase gradskog vodovoda Priboj, a rok za podnošenje ponuda je 8. maj. Ovaj posao predstavlja uvod u izgradnju nove vodovodne mreže dužine oko 4,5 kilometara, sa cevima prečnika od 225 do 500 milimetara.

Postojeći vodovodni sistem oslanja se na izvore Čelice, Bjeličkovica i Saračevina, kao i na akumulaciju Radoinja u okviru sistema hidroelektrane Bistrica. Deo trase prolazi kroz zonu planiranih objekata, zbog čega je izmeštanje neophodno.

Nova trasa biće postavljena uz postojeće šumske puteve i državni put, uz izgradnju prateće infrastrukture poput komora, ventila i priključnih šahtova. Cilj je da se obezbedi stabilno i nezavisno vodosnabdevanje stanovništva.

Raspisani tenderi deo su priprema za realizaciju projekta RHE Bistrica, jednog od važnijih energetskih projekata u Srbiji, koji treba da doprinese većem kapacitetu skladištenja energije i stabilnosti elektroenergetskog sistema.

