U Srbiji će u nedelju, 26. aprila, biti preovlađujuće sunčano i vetrovito vreme, uz prolaznu umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu i do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će jutro biti vedro ili malo oblačno, na jugu i jugoistoku zemlje ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

U toku dana preovladavaće sunčano i vetrovito vreme uz prolaznu umerenu oblačnost, na severu pre podne, a u ostalim predelima u drugom delu dana.

Vetar će biti pretežno umeren severozapadni i severni, u toku dana povremeno pojačan, naročito na istoku zemlje.

Jutarnja temperatura će se kretati od 2 do 11, a najviša dnevna od 20 stepeni na severu do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima.

I u Beogradu će biti pretežno sunčano, pre podne i sredinom dana uz umerenu prolaznu oblačnost, a vetar će biti u skretanju na severozapadni, sredinom dana i posle podne umeren do pojačan.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu biće oko 11, a najviša dnevna oko 23 stepeni.

Početkom iduće sedmice biće malo do umereno oblačno sa dnevnom temperaturom u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.

Mestimično kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi uz promenljivu oblačnost očekuju se u utorak u drugom delu dana na zapadu i jugozapadu, a u sredu u centralnim, južnim i istočnim predelima.

Zatim se očekuje svežije, promenljivo oblačno i pretežno suvo vreme, naveo je RHMZ.

