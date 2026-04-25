Predstojeći vikend u Srbiji doneće stabilne vremenske prilike i temperature koje više podsećaju na kasno proleće nego na kraj aprila. Očekuje se pretežno sunčano vreme, uz dnevne maksimume iznad 20 stepeni, dok će u nedelju živa u termometru lokalno dostizati i 25 do 26 stepeni. Ipak, tokom tog dana uslediće i promena u vidu pojačanog severozapadnog vetra, koji će povremeno imati i vrlo jake udare.

Početak naredne sedmice doneće blago osveženje, ali bez značajnijeg pada temperature – vreme će ostati relativno toplo i suvo, uz postepeno naoblačenje. Već u utorak posle podne i uveče, u zapadnim i centralnim krajevima očekuje se pogoršanje vremena, uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Od srede sledi izraženiji pad temperature, pa će vremenske prilike biti osetno svežije, dok će se kiša zadržati uglavnom u južnim predelima zemlje.

Za Prvi maj prognozira se neuobičajeno sveže vreme za ovaj deo godine. Očekuje se promenljivo oblačno, uz znatno niže temperature nego tokom vikenda. Noći će biti prilično hladne, sa minimalnim vrednostima od 2 do 8 stepeni, dok će na planinama temperatura padati i ispod nule. Zbog toga se svima koji planiraju boravak na otvorenom savetuje adekvatno topla garderoba.

Tokom dana biće prohladno, uz maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni, dok se u Beograd očekuje oko 16 stepeni.

U poređenju sa prosečnim vrednostima za početak maja, koje se kreću između 19 i 24 stepena, jasno je da nas očekuje kratkotrajno zahlađenje. Kraj aprila i sam ulazak u maj doneće pad temperature od oko 7 do 8 stepeni u odnosu na vrednosti koje će biti zabeležene tokom ovog toplog vikenda.