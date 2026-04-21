Nakon kratkog perioda toplijeg vremena, nagla promena vremena ponovo je vratila hladnoću u Beograd — a sa njom i produženje grejne sezone.

Zbog pada temperature, odlučeno je da radijatori u stanovima nastave da rade i nakon planiranog završetka sezone, kako bi se građanima obezbedili normalni uslovi u domovima.

Iz „Beogradskih toplana“ potvrđeno je da svi toplotni izvori trenutno funkcionišu i da se toplotna energija redovno isporučuje korisnicima širom grada.

Građanima je takođe upućen apel da eventualne kvarove prijavljuju isključivo putem Servisnog centra grada Beograda, pozivom na broj 11-0-11, kako bi ekipe mogle brzo da reaguju i otklone probleme.

Ono što je ključno jeste pravilo koje određuje trajanje grejne sezone — ona se ne završava fiksno određenim datumom, već zavisi od vremenskih uslova.

Konkretno, grejanje se nastavlja sve dok prosečna dnevna temperatura ne pređe 12 stepeni Celzijusa. U trenutnim uslovima, kada su temperature ponovo pale, jasno je zašto je doneta odluka o produženju.

Drugim rečima, radijatori će ostati topli sve dok vremenske prilike to budu zahtevale.

Za sada nema preciznog datuma završetka — sve zavisi od stabilizacije vremena i porasta temperatura u narednim danima.