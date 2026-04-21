Nakon teškog detinjstva i života punog borbe, jednog dana pronašla je čak 700.000 evra sakrivenih ispod kreveta. Ipak, umesto sigurnije budućnosti, novac joj je doneo niz loših odluka koje će kasnije skupo platiti.

Danas o tome govori otvoreno, bez ulepšavanja – kao upozorenje drugima.

Teško detinjstvo i život bez podrške

Vesna je odrasla u teškim uslovima. Kao dete ostala je bez oca, a majku je, kako kaže, upoznala tek pred njegovu smrt. Ubrzo nakon toga ostala je potpuno sama, bez prihoda i podrške.

Još kao devojčica počela je da radi u kafani kako bi preživela. Nije birala poslove – prala je čaše i snalazila se kako je znala. Upravo tada upoznala je porodicu koja ju je, kako kaže, prihvatila kao svoju i kasnije joj promenila život.

Kako je pronašla novac

Godinama kasnije, nakon smrti žene koja ju je odgajila, Vesna je u kući u kojoj i danas živi napravila otkriće koje joj je promenilo sudbinu.

Dok je sređivala krevet, primetila je nešto umotano ispod dušeka.

„Mislila sam da mi se priviđa“, kaže. Tek nakon nekoliko pokušaja shvatila je da su u pitanju stotine hiljada evra u kešu, uglavnom u novčanicama od 100 i 200 evra.

Procena je bila da se radi o oko 700.000 evra.

Godina raskošnog života – i kraj novca

U tom trenutku, Vesna je mogla da napravi životni zaokret. Razmišljala je o kupovini stanova ili kuće, ali kako priznaje – nije znala kako da upravlja tolikim novcem.

Umesto toga, novac je počeo da nestaje:

provodi i izlasci

čašćavanje društva

pozajmice koje nikada nisu vraćene

impulzivna kupovina

„Svi su ti prijatelji dok imaš para“, kaže danas.

Za manje od godinu dana, skoro sav novac je nestao – bez ijedne ozbiljne investicije.

Najveća lekcija: novac ne rešava sve

Kada je ostala bez para, Vesna je shvatila ko joj je zaista prijatelj. Kako kaže, tada ih je ostalo „na prste jedne ruke“.

U jednom periodu života nije imala ni za osnovne stvari, a priznaje i da je upala u probleme sa alkoholom nakon smrti žene koju je smatrala majkom.

Danas gleda drugačije na sve:

„Pare su čudna stvar. Bez njih ne možeš, ali ti ne mogu kupiti zdravlje ni pravi život.“

Šta bi danas uradila drugačije

Sa ove distance, Vesna kaže da bi donela potpuno drugačije odluke:

kupila bi nekretnine

uložila u sigurnu budućnost

obezbedila sebi stabilan prihod

„Mogla sam da kupim dva stana ili kuće oko Šapca, a ja nisam ništa veliko uradila“, priznaje.

Priča koja nosi važnu poruku

Iako zvuči neverovatno, priča Vesne iz Šapca nosi jasnu poruku – nije problem doći do novca, već znati kako da ga sačuvaš i iskoristiš pametno.

Bez obzira na to koliko novca imate, najvažnije je kako ga koristite i kakve ljude držite oko sebe.