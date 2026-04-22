Ministarstvo prosvete Republike Srbije danas je zvanično objavilo Plan upisa u srednje škole za školsku 2026/2027. godinu, donoseći važne informacije za sve učenike osmog razreda i njihove roditelje.

Prema podacima koje je iznela pomoćnica ministra za srednje obrazovanje Danka Nešović, u srednjim školama širom Srbije ukupno je planirano 71.614 mesta.

Od tog broja, u gimnazijama je predviđeno 17.100 mesta, uključujući i 2.960 mesta u specijalizovanim odeljenjima, koja iz godine u godinu privlače sve veće interesovanje učenika.

Kada je reč o srednjim stručnim školama, u četvorogodišnjim obrazovnim profilima obezbeđeno je 39.318 mesta.

Za učenike koji se opredele za trogodišnje obrazovanje planirano je 14.368 mesta, dok je dodatnih 828 mesta namenjeno učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u programima dvogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja.

Poseban segment predstavlja dualno obrazovanje, za koje je ove godine predviđeno 3.108 mesta, što pokazuje nastavak razvoja ovog modela koji povezuje školovanje i praksu.

U umetničkim školama — muzičkim, baletskim i likovnim — obezbeđeno je ukupno 1.770 mesta.

Nešović je naglasila da mesta ima dovoljno za sve učenike koji završavaju osnovnu školu.

– Za više od 64.400 osmaka ima dovoljno mesta u srednjim školama. Važno je da se učenici dobro pripreme za završni ispit kako bi ostvarili što bolji rezultat i upisali željenu školu – poručila je ona.

Kako je objasnila, ovogodišnji plan upisa napravljen je tako da odgovori i na potrebe tržišta rada, ali i na interesovanja učenika, čime se pokušava postići balans između obrazovanja i budućeg zapošljavanja.

Sve detaljne informacije o smerovima, broju odeljenja i mestima po školama i opštinama učenici i roditelji mogu pronaći na sajtu „Moja srednja škola“, kao i na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete u okviru Plana upisa.