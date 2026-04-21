U ovm kafiću imate priliku da pišete - sami sebi i da se pobrinete da vam pismo stigne u budućnosti.

Kafe Pli u Parizu se nalazi na adresi 38 rue du Faubourg du Temple, u 11. pariskom arondismanu.

Osnovala ga je Ženevjev Landsman u julu 2024. godine, prvi je te vrste u Evrop.i. Gosti su pozvani da biraju iz asortimana kancelarijskog materijala – koverti, razglednica, nalepnica, olovaka i olovica, voska za pečat – i napišu pismo sebi ili nekom drugom, koje će biti poslato nekog budućeg datuma.

Zapečaćene koverte se zatim ubacuju u zid sa nišom za svaki dan u godini; jednostavno izaberite dan kada želite da vam pismo bude poslato, a osoblje Kafea Pli će se pobrinuti za ostalo.

Čuvanje pisma do godinu dana košta 15 evra, što uključuje piće i sve gore pomenute potrepštine za pisanje.

Ako želite da pismo bude zadržano pet godina, cena se povećava na 25 evra. Za 45 evra, pismo će biti odloženo dvadeset godina. U slučaju da kafić prestane sa radom, obećavaju da će sva pisma biti sačuvana i uredno poslata od strane odgovorne osobe. Promene adrese se takođe mogu zahtevati onlajn, za dodatnih 10 evra. Dodaje se 4 evra za međunarodnu poštarinu, koja pokriva sve zemlje van Francuske, bez obzira na kontinent, piše Euronews.

Zanimljivo je da je ovaj kafić uvek pun. Ljudi pišu pisma za malim stolovima, a police sa pismima koja treba da budu isporučena u budućnosti su stalno pune. Poštanske kutije duž jednog zida sadrže više stotina koverti od smeđeg papira ukrašenih nalepnicama i sa adresama u Francuskoj, Kanadi, Brazilu, Južnoj Africi, Nemačkoj, Turskoj...

Kafe je takođe umetnički centar, redovno organizujući radionice kreativnog pisanja i kaligrafije, linoreza i slikanja akvarelom.