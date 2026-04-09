Doktor Šigeaki Hinohara je jedan od najpoznatijih japanskih lekara i stručnjaka za dugovečnost, koji je lično doživeo 105 godina.

Ali ono što ga čini posebnim nije samo njegov dug život (živeo je od 1911 - 2017), već način na koji ga je živeo.

Ovo je njegovih 10 saveta za dugovečnost:

Nikada ne prestajte da radite

„Penzionisanje nikada ne bi trebalo da bude neophodno, ali ako se mora uraditi, trebalo bi da bude mnogo kasnije od 65. godine“, rekao je Hinohara za Japan Times 2009. godine. Odlaganje penzionisanja što je duže moguće je koncept koji dolazi iz hiperproduktivnog, radno intenzivnog društva poput Japana, što može da se pretvori u suštinski životni stimulans za starije osobe. Održavanje mozga treniranim za svakodnevne aktivnosti poput posla pomaže da duže ostane zdrav. A imati svrhu u životu je veoma važno, posebno nakon određene starosti.

Vežbajte svaki dan

Ne prepuštajte se lenjosti. „Pratim dva koraka odjednom da bih stimulisao svoje mišiće“, rekao je Hinohara u 98. godini. Lagano, redovno vežbanje je konstanta u zemljama sa dužim životnim vekom. Ne morate mnogo da vežbate hodanjem, a penjanje nekoliko spratova stepenicama aktivira vaše mišiće i može vam pomoći da ostanete u formi. Doktor je uvek preporučivao da nosite sopstvene torbe, pakete ili prtljag kako biste mogli da vežbate mišiće.

Jedite lagano i pažljivo

Temelji dugovečnosti ne mogu a da ne uključuju zdravu ishranu. Dr Hinohara je za doručak pio samo sok od pomorandže. „Za ručak jedem povrće ili ništa ako sam previše zauzet“, rekao je. Za večeru pirinač i povrće, i meso ili ribu dva puta nedeljno. „Svi koji dugo žive, bez obzira na nacionalnost, rasu ili pol, imaju jednu zajedničku stvar: nisu gojazni.“ Hara Hači Bu je japanska filozofija koja je snažno povezana sa dugovečnošću.

Ne zaboravite da se zabavite

Pored osnovnih pravila, dr Šigeaki Hinohara je predložio da živite život dok se zabavljate. „Najbolji način da zaboravite bol jeste da se zabavite. Igra i lakoća su neophodni. Smeh i zabava su pravi lek za telo i dušu“, rekao je.

Planirajte svoj život za narednih 5 godina

Jedan od uzroka prevremenog starenja mozga? Nedostatak planova. Zato uvek treba da pravite dugoročne planove. „Popunite dnevnik svojim budućim planovima. Kada razmišljate o budućnosti, nemate vremena da se osvrnete i razmišljate o problemima.“ Planiranje budućnosti znači biti zauzet i imati cilj koji treba postići.

Okružite se umetnošću i lepotom

„Nauka sama po sebi ne može da izleči ljude jer sve tretira isto, ali bolesti su različite i individualne. Da bismo razumeli bolesti i pomogli ljudima, potrebne su nam umetnosti, a ne samo medicina“,

Ne oslanjajte se previše na lekare

Dr Hinohara je rekao da ne treba slepo slediti savete lekara. „Suprotno uvreženom verovanju, lekari ne mogu da izleče sve bolesti, pa zašto izazivati nepotreban bol u određenim slučajevima?“ Odlično deljenje mudrosti.

Pomozite drugima

Deljenje onoga što ste naučili sa drugima je najbolji način da širite znanje i date svoj doprinos društvu.

Oslobodite se bola

Kontinuirano razmišljanje o prošlim greškama ili bolovima zamagljuje sadašnjost. Njihovo puštanje ostavlja prostor za nove emocije. A potrebne su nam pozitivne i srećne emocije da bismo ostali zdravi.

Živite u sadašnjosti

Planirajte naredne godine, ali živite sa umom u sadašnjosti. Cenite lepotu malih stvari i budite zahvalni na današnjem danu, piše Vogue.



