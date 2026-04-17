Do kraja nedelje u Srbiji i regionu zadržaće se relativno toplo i pretežno sunčano vreme, uz retku pojavu pljuskova, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo. Kako ističe, već danas može biti nešto više oblaka, a lokalni pljuskovi najverovatniji su u planinskim predelima.

„Do kraja nedelje biće pretežno sunčano i relativno toplo, uz slab severozapadni vetar i dnevne temperature od 15 do 23 stepena“, navodi Čubrilo.

Međutim, prema njegovim rečima, u noći ka ponedeljku dolazi do značajne promene vremena. Hladan front spuštaće se sa severa Evrope, što će usloviti naoblačenje, kišu i pad temperature širom regiona.

„U ponedeljak nas očekuje prolazno naoblačenje i zahlađenje uz kišu, uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalne temperature kretaće se od 11 stepeni na zapadu do 18 na istoku“, objašnjava Čubrilo.

Nestabilno i svežije vreme zadržaće se i tokom ostatka nedelje. U utorak i sredu biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, češće na jugu, dok se u planinskim predelima iznad 900 metara nadmorske visine očekuju susnežica i sneg.

Jutarnje temperature biće niske, od 2 do 8 stepeni, ali zbog oblačnosti za sada ne preti opasnost od mraza. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 11 i 16 stepeni, što je ispod proseka za ovaj deo godine.

Čubrilo upozorava da bi već krajem sledeće nedelje moglo doći do novog pogoršanja vremena.

„Postoji signal za dodatno zahlađenje uz padavine, naročito na istoku regiona, dok bi u planinama ponovo mogao pasti sneg. To bi bio neuobičajeno kasan sneg za ovo doba godine“, kaže on.

Prema trenutnim prognozama, hladniji period mogao bi da potraje gotovo do kraja meseca, uz postepeni prestanak padavina oko 27. aprila i blagi porast temperature nakon toga.

Iako za sada nema direktne opasnosti od kasnih mrazeva, Čubrilo ističe da će temperature biti dovoljno niske da se ta mogućnost ne može u potpunosti isključiti.

„Nadam se da će se signal za zahlađenje ublažiti, jer bi eventualni mraz u ovom periodu mogao imati ozbiljne posledice“, upozorava meteorolog.

Do tada, pred nama je još nekoliko dana pravog prolećnog vremena, pre ulaska u duži, hladniji i nestabilniji period.

BONUS VIDEO