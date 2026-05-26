Kambodža i Srbija neguju dugogodišnje prijateljske odnose, uspostavljene još 15. jula 1956. godine. Tokom decenija, saradnja dve zemlje razvijala se kroz diplomatske, kulturne i obrazovne veze, a Srbija je od 2013. godine kroz program „Svet u Srbiji“ omogućila školovanje studentima iz Kambodže. Dodatni korak u jačanju institucionalnih odnosa učinjen je 2023. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Nacionalnog instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Kambodže i Diplomatske akademije Srbije.

Učešće Kambodže na međunarodnim izložbama ima dugu i uspešnu tradiciju. Od prvog nastupa na Ekspu 2000 u Hanoveru, preko Aičija 2005, Šangaja 2010, Milana 2015 i Dubaija 2020, pa sve do Osake 2025, paviljoni Kambodže privukli su milione posetilaca i osvojili značajna priznanja za arhitekturu i dizajn. Na Ekspu u Milanu Kambodža je nagrađena srebrnom medaljom za dizajn paviljona, dok je u Dubaiju osvojila srebrnu medalju za enterijer u Distriktu održivosti. Najnovije učešće na Ekspu 2025 u Osaki donelo je bronzanu medalju za izložbeni dizajn.

Tokom 93 dana trajanja izložbe u Beogradu, u okviru teme Igra(j) za čovečanstvo, posetioci će imati priliku da otkriju Kambodžu kroz njenu izuzetno bogatu kulturnu baštinu. Tradicionalne igre poput Chol Chhoung, Teanh Prot i Bos Angkunh predstavljaju važan deo nacionalnog identiteta i simbolizuju zajedništvo, saradnju i duhovnu povezanost zajednice. Teanh Prot, tradicionalno nadvlačenje konopca, nalazi se i na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Posebno mesto u predstavljanju Kambodže zauzimaće bogato muzičko i umetničko nasleđe zemlje, čiji ritmovi i instrumenti vekovima predstavljaju srce kmerske kulture. Instrumenti kao što su Roneat, Chapey Dong Veng, Tro i Skor Thom predstavljaju živo svedočanstvo drevne kmerske civilizacije i umetničke tradicije koja se prenosi generacijama. Chapey Dong Veng, tradicionalni instrument pripovedača, Unesko je takođe prepoznao kao nematerijalno kulturno nasleđe, dok ritmovi bubnjeva Skor Thom i danas predstavljaju „otkucaje srca“ kmerske kulture.

Jedan od najvećih simbola Kambodže, Angkor Vat, biće neizostavan deo predstavljanja zemlje na Ekspu 2027. Ovaj hramski kompleks iz 12. veka, pod zaštitom Uneska od 1992. godine, predstavlja jedno od najznačajnijih svetskih kulturnih dobara i najpoznatiji simbol Kambodže. Pored Angkor Vata, Kambodža poseduje i druge Unesko lokalitete kao što su hramovi Preah Vihear, Sambor Prei Kok i Koh Ker.

Kambodža će se u Beogradu predstaviti kao zemlja dinamičnog ekonomskog razvoja. Sa prosečnom starošću stanovništva ispod 30 godina, snažnim rastom proizvodnje, turizma i digitalne ekonomije, Kambodža se pozicionira kao jedna od najperspektivnijih ekonomija jugoistočne Azije. Zahvaljujući mladoj populaciji, razvoju digitalne ekonomije i snažnim investicijama u infrastrukturu i turizam, Kambodža danas gradi poziciju regionalnog centra razvoja i inovacija.

“Sa nestrpljenjem očekujemo dolazak Kraljevine Kambodže u Beograd i veliko nam je zadovoljstvo što će biti učesnici našeg Ekspa, koji će sledeće godine biti najveći susret zemalja, kompanija i međunarodnih organizacija iz čitavog sveta. Kambodža i Srbija imaju tradiconalno dobre odnose, a Ekspo 2027 će biti prilika za njihovo dalje jačanje u kulturnom, privrednom, ali i domenu modernih tehnologija. Verujem da će posetioci Ekspa naredne godine imati priliku da Kambodžu upoznaju kroz njenu jedinstvenu priču o civilizaciji koja vekovima povezuje tradiciju, umetnost i duhovnost sa savremenim razvojem”, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Ova zemlja će na Ekspu 2027 Beograd predstaviti spoj drevne civilizacije i savremene Azije zemlju Angkor Vata, bogate kulturne baštine, mladih talenata i ubrzanog razvoja. Kroz autentično iskustvo tradicije, umetnosti, gastronomije i inovacija, posetioci će imati priliku da otkriju kako Kambodža svoju hiljadugodišnju istoriju pretvara u inspiraciju za budućnost.

