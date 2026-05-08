Sveštenik je govorio o tome kako Crkva gleda na narodna sujeverja, ali i zbog čega pojedine reči i navike mogu negativno uticati na čoveka i porodicu.

Sujeverja poput „nemoj to da govoriš da se ne ostvari“, zviždanja u kući ili straha od određenih znakova mnogima su poznata još iz detinjstva. Međutim, prema rečima oca Jefrema, iza takvih verovanja najčešće stoje strah i nesigurnost.

– Sujeverje je prazna vera koja čoveka ne može učiniti boljim. Ono nastaje iz straha ili zablude – objasnio je jeromonah.

Kao primer naveo je poznato verovanje o crnoj mački.

– Čovek vidi crnu mačku koja mu pređe put i odmah počinje da očekuje nešto loše. Tokom dana traži potvrdu tog straha, a kada se desi neka neprijatnost, povezuje je sa mačkom. Tako sujeverje postaje još jače – rekao je on.

Dodao je da se sličan princip koristi i u astrologiji i horoskopima, gde ljudi pokušavaju da objasne karakter ili sudbinu pomoću znakova.

Otac Jefrem posebno upozorava na reči koje ljudi često izgovaraju u afektu, poput „proklet bio“, „idi do đavola“ i sličnih izraza.

– Malo ljudi shvata da su takve reči zapravo oblik prokletstva. Reč ima veliku snagu, naročito kada dolazi od roditelja prema deci – naglasio je.

On smatra da bi roditelji trebalo češće da blagosiljaju svoju decu i da se mole za njih, umesto da ih vređaju ili proklinju.

– Kada dete kreće u školu ili vrtić, dovoljno je prekrstiti ga i reći: „Gospode, blagoslovi“. To menja atmosferu u porodici – objasnio je.

Govoreći o šalama na račun bolesti, smrti ili nesreće, sveštenik kaže da iza takvog humora često stoji pokušaj da se ljudi odbrane od sopstvenih strahova.

– Savremeni čovek beži od ozbiljnih tema i pokušava sve da pretvori u šalu. Ali bolest, smrt i nesreća nisu teme za podsmeh, već za razmišljanje – rekao je.

Na pitanje da li postoji „loša energija“ u kući, otac Jefrem kaže da pravoslavlje ne koristi takve izraze, ali priznaje da atmosfera prostora zavisi od ljudi koji u njemu žive.

– Posle svađe u kući svi osećaju težinu i napetost. Isto tako, u crkvi osećate mir. Svaki prostor nosi duh ljudi koji u njemu borave – objasnio je.

Zbog toga savetuje da se u domu neguju molitva, međusobno poštovanje i zahvalnost.

– Naš dom je produžetak naše duše. Zato treba izbaciti iz kuće literaturu o magiji, horoskopima i okultizmu, napraviti mesto za molitvu i truditi se da u porodici vlada mir – poručio je.

Govoreći o poznatom verovanju da „ne valja zviždati u kući“, jeromonah kaže da Crkva ne osuđuje zviždanje samo po sebi.

– Ako neko zviždi melodiju i nikome ne smeta, u tome nema ničeg lošeg. Problem je samo kada je to nepristojno ili iritira druge – objasnio je.

Na kraju je istakao da je najbolja zaštita doma vera, ljubav i međusobno praštanje.

– Kada porodica zajedno rešava probleme, moli se i poštuje jedni druge, tada u domu ima mira. Ljubav prema Bogu i bližnjima najbolja je zaštita od svakog straha – zaključio je jeromonah Jefrem Mec.