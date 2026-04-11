Zajednički imenitelj novih stanara 4.000 seoskih kuća sa okućnicom koje je Ministarstvo za brigu o selu dodelilo u proteklih pet godina jeste to što su svi u proseku mlađi od 30 godina i što su, sudeći prema njihovim izjavama, veoma srećni. Posebno ovih dana, kada u svojim domovima, nekada praznim seoskim kućama, radosno dočekuju najveći hrišćanski praznik Vaskrs.

Među njima je i porodica Stevanović, iz sela Trgovište kod Knjaževca, čije fotografije najbolje oslikavaju novu sliku srpskog sela. Ivana i Dušan, sa ćerkama Anđelijom i Nikolijom, napustili su život u gradu, gde su više od pet godina živeli u zajednici sa roditeljima, i započeli novo poglavlje.

- Ovaj program nam je ostvario snove. Konačno imamo svoje dvorište, svoj mir. Najviše volim što moja deca odrastaju u zdravoj sredini - kaže Ivana, ekonomski tehničar.

Porodica je zasadila baštu, a u njenom održavanju učestvuju i deca, pa već sada deo hrane proizvode sami. Kako kaže, upravo su ovakvi trenuci ono o čemu je maštala.

- Radujem se Vaskrsu više nego ikad. Uživam da sa ćerkama u dvorištu bojim i šaram jaja, da zajedno provodimo vreme i negujemo prave porodične vrednosti. Za praznike nam dolazi cela porodica, roditelji, braća i sestre sa svojom decom, pa je kuća puna radosti i dečje graje - dodaje ona.

Sličnu priču ima i četvoročlana porodica Vujanović: Mina i Jovan sa dvoje dece, koji su iz Beograda došli u selo Brajkovići kod Kosjerića.

- Zahvaljujući ovom programu ostvarili smo naš san - dobili smo krov nad glavom, a sada je sve lakše. Suprug je automehaničar, ja sam pokrenula svoj biznis i pravim heklane torbe. Kupili smo i koze, želimo da proizvodimo mleko i sir. Imamo velike planove, ali sve to ne bismo mogli bez pomoći države. Deca će odrastati u zdravoj sredini, a sve nam je blizu, i škola, vrtić, dom zdravlja - kaže Mina.

Takvih radosnih životnih priča ima najmanje 17.100, koliko je novih stanovnika koji su selo izabrali kao svoje trajno stanište. Trećina njih preselila se iz grada, a više od 90 odsto su visokoobrazovani mladi ljudi.

Tanja i Nenad Sarić sa ćerkom i sinom iz Beograda su se preselili u selo Kula kod Malog Crnića, gde danas uspešno razvijaju vinogradarstvo i imaju svoju vinariju. Stefan i Selena Manojlović sa dvoje dece iz Zaječara su prešli u Knjaževac, gde su pokrenuli proizvodnju primame za ribolov. Robi Filep i Sanja Šaranović, sa dvoje dece, u Žitištu su zasadili plantaže lekovitog bilja.

Svetlana Hrubik i Mario Čeh, nakon podstanarskog života, u selu Galovići kod Kosjerića planiraju uzgoj voća i tov svinja.

Ipak, ne bave se svi poljoprivredom.

Bračni par iz Zrenjanina Milana i Žarko Đurkin, sa jednogodišnjim sinom Arsenijem, preselili su se u Bašaid kod Kikinde. Žarko je programer koji se bavi komercijalom i nabavkom, dok njegova supruga studira sociologiju i očekuje zaposlenje po završetku studija.

Kako ističe ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, program naseljavanja praznih seoskih kuća donosi višestruke koristi.

- Demografski - podmlađujemo sela Srbije, ekonomski - u njih dolaze i ostaju mladi radno sposobni ljudi, i bezbednosni - sprečavamo da bilo koji kraj zemlje ostane pust, naročito pogranični i brdsko-planinski - naglašava Krkobabić.

Program se nastavlja i ove godine jer interesovanje ne jenjava. Za njegovu realizaciju potrebna su znatna sredstva, ali i odlučnost države. Prema najavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sela će i u narednom periodu imati snažnu podršku.

Život se vraća u sela

Programi Ministarstva za brigu o selu obuhvataju gotovo čitavu Srbiju - 145 jedinica lokalne samouprave, a za pet godina ostvareni su vidljivi rezultati. Podržano je 207 zadruga (među njima i četiri na KiM), obnovljena su 42 doma kulture, dodeljeno je 78 mini-busa za besplatan prevoz seoskog stanovništva, dok je 100 preduzetnika dobilo sredstva za pokretanje ili unapređenje poslovanja. Manifestacija Miholjski susreti sela okupila je više od milion posetilaca i učesnika. Svi programi biće nastavljeni i u 2026. godini, a nova mera je podrška dobrovoljnim vatrogasnim društvima, koja imaju ključnu ulogu u vanrednim situacijama poput požara i poplava.

