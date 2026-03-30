Ruska vojska preuzela je kontrolu nad selom Novoosinovo u Harkovskoj oblasti i selom Lugovskoje u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Naselje Novoosinovo zauzeto je kao rezultat odlučnih dejstava jedinica grupe snaga „Zapad“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Selo Lugovskoje zauzele su jedinice vojne grupe „Istok“ tokom napredovanja dublje u neprijateljsku odbranu u Zaporoškoj oblasti, dodaje se u saopštenju.

Novoosinovo se nalazi 11 kilometara južno od Kupjanska. Lugovskoje je na magistrali koja povezuje gradove Orehov i Pologi u Zaporoškoj oblasti.