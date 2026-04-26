Delovi opštine Palilula od sutra do 1. maja povremeno će biti bez vode u periodu od 22.00 sata do 06.00 zbog radova na ispiranju vodovodne mreže u toj opštini, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode 27/28. aprila imaće potrošači u Višnjičkoj ulici (od Pančevačkog mosta) i u naselju Višnjica, 28/29. aprila - u naseljima Višnjička banja, Slanci i Veliko Selo, 29/30. aprila - u naseljima Karaburma i Ćalije, a od 30. aprila do 1. maja - u delu rejona oivičenog ulicama Dunavskom, Vojvode Dobrnjca, Takovskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Ruzveltovom i Mije Kovačevića.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, navodi se u saopštenju.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe ističući da će nadležne ekipe nastojati da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.