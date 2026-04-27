Selo Ugao na Pešterskoj visoravni poznato je po svojim prirodnim lepotama ali i jednoj posebnoj šumi, koju niko ne sme da dira jer je misle da je ukleta!

Na prvi pogled vide se visoke omorike i ništa ne deluje neobično, ali poseban je razlog zbog kog one nisu dugo sečene.



- Svi u selu imaju duboko poštovanje prema šumi Gutavici. Ako nam vetar donese neku grančicu u domaćinstvo to se pažljivo vraća, ako smo bili u šumi i iz nje izađemo uvek pažljivo otresemo garderobu i pročešljamo kosu da nam neka graničica ne ostane - pričau meštani.

Neki šumu Gutavicu nazivaju ukletom, dok je drugi nazivaju čarobnom – gde je istina niko sa sigurnošću ne može da kaže.

- Prema pričama koje se prenose sa koleno na koleno, svako ko je došao šumu da poseče drvo nije dobro prošao. Jedan čovek koji je odsekao drvo za vatru, njemu se kuća zapalila, drvosečama su pucale gume na kamionima, neki su posle seče fizički ili psihički oboleli. Volovi koji su korišćeni za izvlačenje drva su stradali od groma. Sve su to priče koje sam još od malih nogu slušao o šumi Gutavici, zato sada niko od nas drvce iz te šume ne uzima ni kad bi trebalo za lek - nastavlja naš sagovornik.



Šuma Gutavica proglašena je za specijalni rezervat prirode i prostire se na površini od oko 14 hektara. Tom šumom upravlja Medžlis IZ u Sjenici. I upravo njen efendija je više puta istakao da ta šuma nije ni ukleta ni čarobna.

- To je božja zadužbina, zadužbina za veru. I svakoga ko u tu šumu dirne brzo stigne božja kazna, i to na očigled svih, više puta su naglasili iz Medžlisa IZ u Sjenici.

Poznati turistički vodič iz Sjenice Sabahudin Abdagić kaže da se upravo za šumu Gutavicu dosta pročulo i da mnogo ljudi želi da je vidi.

- Priča ima raznih, šta je tačno to nikad ne možemo sa sigurnošću da znamo. Dosta ljudi upravo zbog te misterije želi da vidi Gutavicu. Ono što je okom vidno jeste da je ona zaista prelepa, prirodna oaza sa čistim vazduhom i glasnim cvrkutom ptica. Kada turisti ovde dođu mi im ispričamo sve te priče, na njima je čemu će da veruju - zaključuje Abdagić.