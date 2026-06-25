Mnogi ljudi svakodnevno nanose parfem direktno na vrat, smatrajući to najpraktičnijim mestom za dugotrajan miris. Međutim, prema tvrdnjama lekara i istraživača Nila K. Šaha, ova navika možda nije najbezbedniji izbor za kožu.

On upozorava da bi određene supstance iz parfema mogle imati jači uticaj na organizam kada se nanose upravo na osetljiva područja poput vrata.

Zašto je vrat problematična zona?

Prema objašnjenju Nila K. Šaha, koža na vratu je tanja u poređenju sa drugim delovima tela, što može omogućiti bržu apsorpciju hemikalija iz parfema.

Posebna pažnja, kako navodi, usmerena je na činjenicu da se u tom predelu nalazi štitna žlezda, organ koji ima važnu ulogu u regulaciji metabolizma, energije i telesne temperature.

Zbog toga se postavlja pitanje koliko direktno nanošenje parfema na kožu može doprineti izloženosti određenim supstancama.

Ftalati i pitanje sastojaka u parfemima

Nil K. Šah se poziva na istraživanja koja su analizirala veći broj popularnih parfema i navela da je u pojedinim uzorcima pronađeno prisustvo ftalata koji nisu bili jasno navedeni na deklaraciji.

Ftalati se često pominju kao supstance koje mogu delovati kao hormonski disruptori, jer u određenim slučajevima mogu da imitiraju ili ometaju prirodne hormone u organizmu.

Problem, prema njegovim rečima, dodatno komplikuje činjenica da se pojedini sastojci parfema mogu skrivati pod opštom oznakom „miris“, bez detaljnog navođenja svih komponenti.

Šta kažu preporuke stručnjaka?

Iako se ovakva istraživanja često tumače na različite načine, stručnjaci za endokrinologiju generalno savetuju oprez kada je reč o dugotrajnoj izloženosti potencijalnim hormonskim disruptorima, naročito kod osoba koje već imaju hormonske disbalanse ili probleme sa štitnom žlezdom.

Gde je sigurnije nanositi parfem?

Kao jednostavnu preporuku, Nil K. Šah navodi da bi parfem umesto direktno na kožu mogao da se nanosi na odeću.

Na taj način se, prema njegovom mišljenju, smanjuje direktan kontakt hemikalija sa kožom, dok se i dalje postiže željeni efekat mirisa.

Rasprava koja i dalje traje

Tvrdnje o sastojcima u parfemima i njihovom mogućem uticaju na zdravlje izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok jedni smatraju da je reč o opravdanom upozorenju, drugi ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdio stvarni nivo rizika.

Tema i dalje ostaje predmet rasprave između naučne zajednice, proizvođača kozmetike i potrošača.