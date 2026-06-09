Na društvenim mrežama i među ljubiteljima baštovanstva poslednjih godina sve češće se može videti neobičan prizor – štipaljka za veš zakačena na stabljiku paradajza. Iako na prvi pogled deluje kao slučajnost ili dekoracija, iza ovog poteza krije se zanimljiva tehnika koja, prema iskustvima mnogih baštovana, može doprineti boljem formiranju plodova.

Reč je o jednostavnoj metodi koja ne zahteva hemijska sredstva niti dodatne troškove, a zasniva se na prirodnim procesima rasta biljke.

Kako funkcioniše trik sa štipaljkom?

Paradajz, kao i mnoge druge biljke, poseduje takozvanu apikalnu dominaciju – prirodnu tendenciju da energiju prvenstveno usmerava ka vrhu stabljike, odnosno ka rastu u visinu.

Kada se štipaljka za veš postavi na određeno mesto na stabljici, dolazi do blagog pritiska koji privremeno usporava ovaj proces. Kao posledica toga, biljka može deo energije da preusmeri na razvoj cvetova i plodova umesto na dalje izduživanje stabljike i formiranje novog lišća.

Baštovani ovu tehniku često opisuju kao jednostavnu mehaničku intervenciju koja podstiče biljku da više resursa uloži u rodnost.

Gde se postavlja štipaljka?

Pravilno postavljanje je ključno za uspeh ove metode.

Prema iskustvima baštovana, štipaljka se postavlja neposredno ispod prvog cvetnog grozda i ostavlja između sedam i deset dana.

Važno je da pritisak bude blag. Cilj nije da se stabljika ošteti ili prekine protok hranljivih materija, već samo da se privremeno uspori rast ka vrhu biljke.

Prejak pritisak može dovesti do oštećenja tkiva, povećati rizik od razvoja bolesti i oslabiti biljku.

Ova metoda nije za svaki paradajz

Stručnjaci upozoravaju da se tehnika sa štipaljkom primenjuje isključivo na zdravim i dobro razvijenim biljkama.

Ako je paradajz oslabljen, pod stresom, napadnut štetočinama ili pokazuje znakove bolesti, dodatno opterećenje može doneti više štete nego koristi.

Jednako je važno da biljka raste u kvalitetnom zemljištu bogatom hranljivim materijama. Dodavanje komposta ili dobro zgorelog stajnjaka može pomoći da paradajz ima dovoljno energije za razvoj većeg broja cvetova i plodova.

Može li zaista povećati rod?

Mnogi baštovani tvrde da nakon primene ove metode primećuju intenzivnije cvetanje i veći broj zametnutih plodova. Međutim, rezultat zavisi od više faktora, uključujući sortu paradajza, kvalitet zemljišta, zalivanje, ishranu biljke i vremenske uslove.

Zbog toga se štipaljka ne smatra čudesnim rešenjem, već dodatnim alatom koji može pomoći u optimalnim uslovima uzgoja.

Saveti za uspešniji uzgoj paradajza

Bez obzira na to da li ćete isprobati trik sa štipaljkom, stručnjaci preporučuju nekoliko osnovnih pravila za bogatiji rod:

Redovno uklanjajte zaperke kod sorti koje to zahtevaju.

Zalivajte biljke ujutru i direktno pri korenu.

Koristite kompost ili organska đubriva bogata kalijumom.

Obezbedite dovoljno sunčeve svetlosti tokom dana.

Redovno pregledajte biljke zbog pojave bolesti i štetočina.

Održavajte dobru cirkulaciju vazduha između biljaka.

Zašto ovaj trik postaje sve popularniji?

U vreme kada mnogi traže prirodne metode za unapređenje prinosa bez upotrebe hemikalija, trik sa štipaljkom za veš privlači pažnju zbog svoje jednostavnosti i gotovo nepostojećih troškova.

Iako ne postoji garancija da će svaka biljka dati više plodova, brojni baštovani smatraju da vredi pokušati, posebno kada je reč o zdravim i dobro negovanim biljkama.

Zbog toga se ova metoda sve češće primenjuje u baštama, plastenicima, dvorištima, pa čak i na balkonima gde se paradajz uzgaja u saksijama.