Klasične teglice za začine godinama su nezaobilazan deo gotovo svake kuhinje, ali često zauzimaju dragocen prostor na policama i radnim površinama. Kako se životni prostori smanjuju, a funkcionalnost postaje prioritet, sve više domaćinstava traži praktična rešenja za bolju organizaciju kuhinje.

Paprika, origano, kari, cimet, biber i drugi začini neretko završavaju u različitim kesicama, kutijama i teglama koje se vremenom nagomilaju. Kada je potrebno pronaći određeni začin tokom pripreme obroka, potraga kroz pretrpane police može postati pravi izazov.

Upravo zbog toga magnetne posude za začine privlače sve veću pažnju i mnogi ih vide kao jedan od trendova koji bi mogao da obeleži naredne godine u uređenju kuhinje.

Kako funkcionišu magnetne posude za začine?

Prema pisanju danskog portala Dagens, ove posude mogu se pričvrstiti na različite metalne površine, poput:

Bočne strane frižidera

Magnetnih tabli

Metalnih letvica i nosača

Specijalnih zidnih panela

Na taj način začini se premeštaju sa polica i radnih površina na vertikalne delove kuhinje, čime se oslobađa dodatni prostor za pripremu hrane i svakodnevne aktivnosti.

Najveća prednost je preglednost

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste bolja organizacija.

Kada su posude jasno označene ili imaju providne poklopce, mnogo je lakše pronaći željeni začin bez prekopavanja po ormarićima. Pored toga, kuhinja deluje urednije, a radna površina ostaje slobodna.

Ovakvo rešenje posebno može biti korisno u:

Malim stanovima

Garsonjerama

Kamp vozilima

Vikendicama

Uskim kuhinjama sa malo prostora za odlaganje

Nisu idealne za svaku kuhinju

Iako imaju brojne prednosti, stručnjaci upozoravaju da magnetne posude nisu univerzalno rešenje.

Da bi bile bezbedne i praktične, potrebno je da:

Posude imaju kvalitetno i čvrsto zatvaranje

Magneti budu dovoljno jaki da izdrže težinu sadržaja

Postoji odgovarajuća metalna površina za postavljanje

Takođe, ne preporučuje se njihovo postavljanje u blizini:

Šporeta

Rerne

Mašine za pranje sudova

Drugih izvora toplote i vlage

Začini su osetljiviji nego što mislite

Mnogi zaboravljaju da kvalitet začina u velikoj meri zavisi od načina skladištenja.

Toplota, svetlost, vazduh i vlaga mogu ubrzati gubitak arome, promeniti ukus i izazvati stvaranje grudvica kod mlevenih začina.

Stručnjaci preporučuju da se začini čuvaju:

Na suvom mestu

Dalje od direktne sunčeve svetlosti

Na nižim temperaturama

U dobro zatvorenim posudama

Posebno su osetljivi mleveni začini, koji znatno brže gube aromu od celih zrna ili semenki.

Da li su magnetne posude budućnost kuhinjske organizacije?

Magnetne posude ne predstavljaju potpunu zamenu za klasične teglice, ali mogu biti veoma praktično rešenje za domaćinstva koja žele da maksimalno iskoriste raspoloživi prostor.

Njihova najveća prednost jeste jednostavna organizacija i bolja preglednost začina, ali samo ukoliko su postavljene na odgovarajuće mesto koje ih štiti od toplote, vlage i svetlosti.

Zato stručnjaci ističu da nije presudan izbor posude, već pravilno skladištenje. Bez obzira da li začine držite u tradicionalnim teglama ili modernim magnetnim posudama, najvažnije je da budu zaštićeni od spoljašnjih uticaja koji mogu umanjiti njihov kvalitet i aromu.