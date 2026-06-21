Lavanda je poznata kao jedna od najotpornijih i najzahvalnijih biljaka za uzgoj u bašti. Odlično podnosi sunce, sušu i visoke temperature, ali ni ona nije potpuno otporna na ekstremne letnje uslove.

Tokom dužih talasa vrućine može doći do venuća biljke, žućenja ili smeđenja listova, pa čak i opadanja cvetova. Zbog toga stručnjaci ističu da je jun jedan od najvažnijih meseci za njenu negu i da jedna jednostavna navika može napraviti veliku razliku tokom ostatka leta.

Pravilno zalivanje je ključ uspeha

Iako lavanda prirodno uspeva u suvim i sunčanim predelima, tokom ekstremno toplih dana ipak joj je potrebna određena količina vlage kako bi ostala zdrava i nastavila da cveta.

Stručnjaci preporučuju da se zaliva:

Jednom nedeljno tokom toplijih perioda

Kada je zemlja nekoliko centimetara ispod površine potpuno suva

Direktno uz koren biljke

Važno je izbegavati polivanje listova i cvetova, jer prekomerna vlaga na nadzemnim delovima može pogodovati razvoju bolesti i gljivica.

Tokom intenzivnih vrućina savetuje se dublje natapanje zemljišta kako bi voda doprla do korena, gde je biljci najpotrebnija.

Žuti listovi mogu biti znak upozorenja

Mnogi vlasnici bašta pretpostavljaju da žuti listovi znače da biljci nedostaje voda. Međutim, kod lavande je često upravo suprotno.

Ako donji listovi počnu da žute, to može ukazivati na preterano zalivanje, koje povećava rizik od:

Truljenja korena

Pojave buđi

Razvoja gljivičnih oboljenja

Zbog toga je važno da se između dva zalivanja zemljište dobro prosuši.

Nemojte je orezivati dok cveta

Jedna od najčešćih grešaka u nezi lavande jeste prerano orezivanje.

Stručnjaci savetuju da se biljka ne skraćuje tokom cvetanja, već da se sačeka kraj leta ili početak jeseni, kada cvetovi prirodno uvenu.

Tada je preporučljivo:

Ukloniti precvetale cvetove

Skratiti izdužene grane

Oblikovati biljku u blagu kupolu

Rezati iznad dela gde rastu listovi

Redovno godišnje orezivanje doprinosi gušćem rastu i obilnijem cvetanju naredne godine.

Zašto ne treba odmah uklanjati cvetove?

Kada lavanda procveta, mnogi požure da uklone cvetove čim počnu da se otvaraju ili nakon prvih znakova precvetavanja. Međutim, stručnjaci preporučuju da cvetovi ostanu na biljci tokom većeg dela leta.

Razlog je jednostavan – lavanda predstavlja jedan od važnijih izvora nektara za pčele, leptire i druge oprašivače.

Ovi insekti imaju ključnu ulogu u očuvanju baštenskih biljaka i prirodnih ekosistema, pa ostavljanje cvetova može doprineti većoj biološkoj raznovrsnosti u dvorištu.

Kako da lavanda ostane bujna tokom celog leta?

Za zdravu i mirisnu lavandu potrebno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

Saditi je na sunčanom mestu

Izbegavati preterano zalivanje

Zalivati samo kada je zemlja suva

Ne orezivati tokom cvetanja

Ostaviti cvetove kao izvor hrane za oprašivače

Uz pravilnu negu, lavanda može ostati gusta, mirisna i prepuna cvetova čak i tokom najtoplijih letnjih dana, pretvarajući baštu u pravi mediteranski kutak.