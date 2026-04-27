Maj otvara vrata novim počecima, naročito sada kada je Uran u novom znaku. Tokom ovog meseca sreća će biti posebno naklonjena ovim znacima:

Bik

Stvari počinju da se menjaju tokom maja, donoseći vam nove životne priče koje će biti među najboljima ove godine. Pošto je Sunce već u vašem znaku na početku meseca, sve teče lako.

Pun Mesec u Škorpiji 1. maja iznosi na površinu teške istine i realnosti koje ste želeli da izbegnete. Iskren razgovor može doneti promene u prijateljstvima ili ljubavnim odnosima. Budite spremni na kompromis - važno je razumeti drugu osobu i otpustiti zamerke kako biste unapredili odnos.

Merkur ulazi u vaš znak 2. maja i poboljšava komunikaciju. Govorite svoju istinu i pokazujete diplomatske veštine u narednim nedeljama. Transformativna energija počinje 6. maja kada Pluton krene retrogradno, donoseći promene u karijeri i podsećajući vas koliko naporno radite na svojim snovima.

Mladi Mesec u vašem znaku 16. maja otvara vrata novim počecima i prilikama. Donosi vam samopouzdanje i podstiče vas da postignete više ciljeve. Mars ulazi u vaš znak 18. maja, dok Venera prelazi u Raka.Venera poboljšava vaš društveni život i donosi nova poznanstva, naročito uz podršku Jupitera. Sunce ulazi u Blizance 20. maja, a pun Mesec u Strelcu 31. maja — oba tranzita vas podstiču da obratite pažnju na finansije i proširite svoje izvore prihoda.

Blizanci

Nakon što je energija aprila oslabila, maj počinje punim Mesecom u Škorpiji 1. maja. Fokusirajte se na upravljanje emocijama i isceljenje starih rana. Ovo je snažan period za introspekciju, zatvaranje ciklusa i okretanje budućnosti, pre nego što Merkur uđe u vaš znak 17. maja.

Mladi Mesec u Biku 16. maja pomaže vam da otpustite blokade. Ovo je vreme povlačenja i introspekcije, što može biti veoma produktivno, posebno ako ste preopterećeni poslom.Merkur ulazi u vaš znak 17. maja i donosi jasnoću i nove uvide. Misli teku lakše, a komunikacija postaje snažnija.

Venera u raku vam donosi dinamiku u finansijski sektor, posebno uz konjunkciju s Jupiterom. Budite oprezni s trošenjem, savetuju astrolozi. Sunce ulazi u vaš znak 20. maja i otvara novo poglavlje. Očekujte nova poznanstva, mnogo energije i uspeh. Pun Mesec u Strelcu 31. maja osvetljava vaše odnose i donosi priliku za emotivno otvaranje.

Rak

Jupiter je i dalje u vašem znaku, što ovu sezonu Bika čini sjanom i odličnom povratak sebi. Pun Mesec u Škorpiji 1. maja podseća vas na staru ljubavnu priču koja vam je još u mislima - učite iz iskustva i krenite dalje.

Merkur ulazi u Bika 2. maja i donosi priznanja, naročito uz uticaj Saturna u Ovnu na vašu karijeru. Mladi Mesec 16. maja jača vaše samopouzdanje i spremnost da preuzmete odgovornost.

Merkur ulazi u Blizance 17. maja i donosi period introspekcije. Usporite, uživajte u malim stvarima, provodite vreme s prijateljima i posvetite se hobijima. Venera sredinom maja ulazi u vaš znak donoseći podršku, radost i uspehe. Odnosi postaju harmoničniji, a vi zračite pozitivnom energijom.

Maj donosi blagoslove i nove početke - cenite ljubav i lepotu oko sebe.

Devica

Pripremite se za mesec pun optimizma i „magije“. Pun Mesec u Škorpiji 1. maja donosi vam podršku i podseća da se oslonite na ljude kojima verujete.

Merkur ulazi u Bika 2. maja i pomaže vam da definišete svoju ulogu u obrazovanju ili karijeri. Preuzimate lidersku poziciju i pokazujete svoje sposobnosti. Mladi Mesec 16. maja nastavlja ovu temu ličnog rasta — vreme je da ostavite samokritiku iza sebe.

Merkur ulazi u Blizance 17. maja i stavlja vas u centar pažnje. Izbegavajte dramu, budite diplomatski i otvoreni za saradnju. Mars ulazi u Bika 18. maja i pojačava vašu ambiciju, dok Venera u Raku naglašava društvene odnose i podršku ljudi koji vas vole. Pun Mesec u Strelcu 31. maja donosi balans između privatnog i poslovnog života.

Jarac

Maj donosi prilike za ljubav i napredak. Pun Mesec 1. maja pokreće period pozitivnih odnosa i dubokog razmišljanja o karijeri. Takođe, vreme je da proslavite uspehe iz prethodnih meseci.

Merkur ulazi u Bika 2. maja i unosi živost u vaš ljubavni život. Ovo je razigrana energija koja može učvrstiti postojeće odnose. Mladi Mesec 16. maja stavlja vas u centar pažnje i otkriva vaše talente - posebno je povoljan za kreativce.

Merkur vas podstiče vas da reorganizujete svakodnevne rutine,a Venera u Raku olakšava međuljudske odnose.

Sunce ulazi u Blizance 20. maja, a pun Mesec u Strelcu 31. maja nastavlja ovu priču. Fokusirajte se na brigu o sebi i napravite promene koje će vam pomoći da napredujete, poručuju astrolozi, prenosi Your tango.