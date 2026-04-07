Pri tom je u Sremu zabeležena rekordna cena od čak 36.800 evra po hektaru, što predstavlja apsolutni maksimum na domaćem tržištu. Najniža cena hektara u južnobanatskoj oblasti iznosi 1.500 evra.

Sumirajući podatke Republičkog geodetskog zavoda, Slađana Aničić Ilić piše da je najdinamičnije tržište u Vojvodini je Južnobanatski okrug.

Sa 554 ugovora u 2022. godini, ovaj okrug je ostao lider i u 2025, sa 543 zabeležene prodaje u samo jednom kvartalu. Ovde se sklopi skoro dvostruko više ugovora nego u celom Beogradskom regionu (155), uprkos tome što su srednje cene ovde porasle za čak 23 odsto. Srednja vrednost hektara na jugu Banata je 11.250 evra, dok je maksimalna vrednost 27.600, a minimalna 1.500.

Srem je specifičan jer je ponuda slobodnog zemljišta često manja nego u Banatu, ali je potražnja agresivnija. Uprkos tome što je srednja cena skočila na skoro 15.000 evra, broj ugovora se stabilno drži na oko 386 po kvartalu. Ovde je maksimalna cena 36.800 evra, što je najskuplji hektar u državi, dok je minimalna 1.900 evra.

Srednjobanatski okrug beleži zanimljiv trend rasta interesovanja. Sa 374 ugovora u 2022. godini tržište je ostalo vrlo aktivno. Primetno je da se ovde najčešće trguje parcelama srednjeg cenovnog ranga, a medijalna cena od 9.800 evra i dalje je pristupačnija od one u Bačkoj. U Srednjobanatskom okrugu maksimalna vrednost hektara nije prelazila 20.550 evra, a minimalna vrednost je 1.350 evra.

Primetan je blagi pad broja transakcija u Južnobačkom okrugu, gde je broj ugovora smanjen sa 497 (2022) na 430 (2025).U celom regionu južne i istočne Srbije, koji pokriva ogromnu teritoriju, broj prodatih njiva u kvartalu je 862. Samo dva vojvođanska okruga – Južnobanatski i Južnobački – zajedno ostvare skoro 1.000 prodaja u istom periodu.

Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prodat je u opštini Grocka (KO Vinča), po ceni od 16 evra po metru kvadratnom za parcelu površine 5.805 kvadrata. Najviša vrednost ugovora za poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji iznosi 5, 94 miliona evra, ostvarena je na teritoriji opštine Šid (KO Adaševci) za 18 parcela ukupne površine 591 hektar i 38 ari.

U južnoj i istočnoj Srbiji hektar je koštao od 410 do 28.550 evra. U Šumadiji i Zapadnoj Srbiji zemljište je prometovano po ceni od 400 do 30.000 evra po hektaru. U Beogradskom regionu realizovano je 155 ugovora, a cena je bila od 1.000 do 33.200 evra po hektaru, piše Dnevnik.