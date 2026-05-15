Međutim, iskusni baštovani upozoravaju da neke od najlepših vrsta kasnije postanu pravi problem u dvorištu.

Umesto uživanja u bašti, vrlo brzo počinju svakodnevno orezivanje, borba sa puževima, insektima i stalno održavanje koje oduzima mnogo više vremena nego što ljudi očekuju.

Zbog toga mnogi vrtlari danas otvoreno priznaju da postoje biljke koje više nikada ne bi posadili.

Ruže jesu prelepe, ali traže mnogo rada

Hibridne ruže već godinama važe za kraljice vrtova, ali profesionalni baštovani kažu da njihova lepota često dolazi uz veliku cenu.

Vrlo su osetljive na bolesti i štetočine, pa zahtevaju stalnu negu, zaštitu i pažljivo održavanje kako bi tokom cele sezone izgledale lepo.

Mnogi se iznenade kada shvate koliko vremena odlazi na orezivanje, prskanje i spasavanje ruža od raznih problema koji se pojavljuju čim vreme postane vlažno ili previše toplo.

Biljka koju puževi obožavaju

Hoste su godinama među najpopularnijim ukrasnim biljkama zbog velikih i dekorativnih listova, ali postoji razlog zašto ih mnogi baštovani izbegavaju.

Puževi ih obožavaju.

Dovoljno je nekoliko dana bez zaštite i listovi vrlo brzo postanu puni rupa, zbog čega biljka izgleda zapušteno i uništeno. Mnogi vrtlari se šale da sadnja hosti izgleda kao da ste poslali poziv svim puževima iz kraja da dođu pravo u vaše dvorište.

Neke biljke lako "progutaju" celu baštu

Poseban problem predstavljaju vrste koje se veoma brzo šire.

Pasiflora, koja izgleda egzotično i raskošno, može za kratko vreme da prekrije ogradu, pergolu i druge biljke ako se redovno ne orezuje. Na početku deluje spektakularno, ali mnogi tek kasnije shvate koliko kontrole zapravo zahteva.

Slično važi i za pojedine sorte lala. Iako izgledaju prelepo tokom proleća, mnoge moderne vrste traže mnogo više posla nego što ljudi očekuju, jer lukovice često moraju da se vade iz zemlje i ponovo sade kako bi sledeće godine opet lepo cvetale.

"Ne gledajte samo kako biljka izgleda"

Iskusni baštovani zato stalno ponavljaju isto — pre nego što nešto posadite, nemojte gledati samo fotografiju i boju cveta.

Mnogo je važnije da znate koliko će biljka kasnije tražiti vremena, održavanja i živaca.

Jer upravo one koje na početku izgledaju najlepše često kasnije naprave najviše problema u dvorištu.