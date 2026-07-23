Za ljubitelje domaće kafe, kapućina ili modernih napitaka poput afogata, kafa je najčešće samo omiljeni jutarnji ritual. Međutim, jedan recept poslednjih godina privukao je veliku pažnju jer njegovi pobornici tvrde da može da pruži dugotrajan osećaj energije i čak zameni obrok.

Reč je o takozvanoj „kafi otpornoj na metke“ (Bulletproof coffee) – napitku koji kombinuje kafu, puter i kokosovo ulje.

Ipak, dok jedni ovaj napitak smatraju idealnim saveznikom za energiju i kontrolu apetita, stručnjaci upozoravaju da on ne može biti zamena za uravnotežen obrok.

Kako je nastala Bulletproof coffee?

Ideja za ovaj napitak potekla je od američkog preduzetnika Dejva Asprija, koji je tokom putovanja na Tibet isprobao tradicionalni čaj sa jakovim maslacem.

Kako je tvrdio, na velikoj nadmorskoj visini i ekstremno niskim temperaturama osećao je veliki pad energije, a nakon što je popio kremasti čaj koji su mu ponudili lokalni stanovnici, osetio je naglo poboljšanje.

Kasnije je istraživao poreklo tog napitka i zaključio da je masni čaj deo svakodnevne ishrane ljudi koji žive u surovim uslovima na visokim planinama.

Tradicionalni recept je potom prilagodio – čaj je zamenio kafom, jakov maslac običnim kravljim puterom, a dodao je i kokosovo ulje. Tako je nastala Bulletproof coffee.

Zašto je ova kafa postala popularna?

Jedna šolja ovog napitka može sadržati između 200 i 500 kalorija, zbog čega je mnogi konzumiraju umesto doručka, naročito tokom posta ili ketogene dijete.

Pobornici ove kafe tvrde da im ona pomaže da:

duže osećaju sitost;

imaju stabilniji nivo energije;

poboljšaju koncentraciju i mentalni fokus;

lakše kontrolišu unos hrane.

Glavni sastojci – puter i kokosovo ulje – sadrže masti koje se sporije vare, zbog čega mogu doprineti osećaju sitosti nakon konzumacije.

Da li zaista pomaže u mršavljenju?

Iako ljubitelji Bulletproof kafe često navode da im je pomogla u kontroli telesne težine, stručnjaci imaju drugačiji pogled.

Sama kafa sa dodatkom masti ne dovodi automatski do gubitka kilograma. Mršavljenje zavisi od ukupnog kalorijskog unosa, kvaliteta ishrane i fizičke aktivnosti.

Pošto ovaj napitak sadrži dosta kalorija, kod nekih ljudi može pomoći ako zameni visokokaloričan doručak, ali kod drugih može predstavljati samo dodatni izvor energije.

Stručnjaci upozoravaju: nije zamena za pravi obrok

Nutricionisti često ističu da Bulletproof coffee ima visok sadržaj masti, ali malo drugih važnih nutrijenata.

Za razliku od kompletnog doručka, ovaj napitak uglavnom ne obezbeđuje dovoljno:

proteina;

vlakana;

vitamina;

minerala.

Takođe, osobe osetljive na kofein treba da budu oprezne, jer veće količine kafe mogu doprineti nervozi, ubrzanom radu srca, glavobolji ili problemima sa snom.

Kako se pravi Bulletproof coffee?

Za pripremu su potrebni:

jedna puna šolja vruće instant ili filter kafe;

dve kašičice kokosovog ulja;

jedna kašičica putera.

Sastojke je potrebno dobro izmiksati blenderom ili štapnim mikserom dok se ne dobije kremasta tekstura i pena.

Po želji se mogu dodati začini poput cimeta ili vanile za dodatni ukus.

Ako niste ljubitelj kafe, sličan recept može se napraviti i sa čajem, po uzoru na tradicionalni tibetanski napitak.

Trend ili koristan dodatak ishrani?

Bulletproof coffee može biti zanimljiv izbor za one kojima prija ukus kremaste kafe i koji žele duži osećaj sitosti. Ipak, ne bi trebalo posmatrati je kao čarobni napitak koji zamenjuje pravilnu ishranu.

Kao i kod većine popularnih prehrambenih trendova, ključ je u meri – povremeno uživanje može biti deo raznovrsne ishrane, ali nijedan napitak ne može zameniti sve hranljive materije koje telo dobija iz kvalitetnog obroka.