Trendovi u izboru imena menjaju se iz decenije u deceniju, a podaci Republičkog zavoda za statistiku otkrivaju koja su ženska i muška imena bila najpopularnija među stanovnicima Srbije prema godinama rođenja.

Rezultati Popisa stanovništva iz 2022. godine pokazuju koja su imena dominirala među generacijama koje danas uglavnom pripadaju bakama i dekama. Važno je napomenuti da statistika ne pokazuje ko od tih ljudi zaista ima unuke, već koja su imena bila najčešća među osobama rođenim u određenim periodima.

Koja imena su najčešće dobijale današnje bake?

Među ženama rođenim do 1943. godine najčešće ime bilo je Radmila. Tokom 1944. i 1945. godine roditelji su najviše birali ime Slobodanka, dok je od 1946. do 1948. godine prvo mesto zauzela Mirjana.

Najduži period dominacije imalo je ime Ljiljana. Čak 11 godina zaredom, od 1949. do 1959. godine, bilo je najčešći izbor za novorođene devojčice.

Nakon Ljiljane, popularnost preuzima Snežana, koja je bila najzastupljenije ime među devojčicama rođenim od 1960. do 1963. godine, kao i tokom 1969. i 1970. godine.

Između ta dva perioda, od 1964. do 1968. godine, najčešće se biralo ime Vesna. Početkom sedamdesetih godina dominirala je Biljana, dok je tokom 1974. i 1975. godine najpopularnije bilo ime Danijela.

Najpopularnija ženska imena generacija današnjih baka:

Radmila

Slobodanka

Mirjana

Ljiljana

Snežana

Vesna

Biljana

Danijela

Koja imena su obeležila generacije današnjih deka?

Kod muškaraca rođenih do 1941. godine najčešće ime bilo je Milan. Tokom perioda od 1942. do 1947. godine prvo mesto zauzelo je ime Slobodan, dok se Milan ponovo vraća među najpopularnija imena dečaka rođenih od 1948. do 1950. godine.

Pravi rekorder među muškim imenima bio je Dragan. Ovo ime bilo je najčešći izbor roditelja čak 12 godina zaredom – od 1951. do 1962. godine.

Prema podacima Popisa 2022, Dragan je i danas jedno od najzastupljenijih muških imena među ukupnim stanovništvom Srbije.

Od 1963. do 1968. godine najpopularnije je bilo ime Zoran, a među dečacima rođenim 1969. i 1970. godine dominiralo je ime Goran.

Nakon toga, od 1971. do 1979. godine, roditelji su najčešće sinovima davali ime Dejan.

Najpopularnija muška imena generacija današnjih deka:

Milan

Slobodan

Dragan

Zoran

Goran

Dejan

Danas su najčešća imena Jelena i Dragan

Kada se posmatra ukupno stanovništvo Srbije, a ne pojedinačne generacije, najčešće žensko ime je Jelena, dok je među muškarcima najzastupljenije Dragan.

Podaci pokazuju koliko su se ukusi roditelja menjali kroz vreme. Imena koja su nekada bila godinama neprikosnovena danas se ređe daju novorođenčadi, dok nove generacije biraju drugačije favorite.

Ipak, mnoga od ovih imena i dalje ostaju deo porodične tradicije i često se vraćaju kroz generacije kao znak sećanja i povezanosti sa precima.